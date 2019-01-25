Пять признаков непереносимости кофе

Болит живот. Боль в животе после употребления кофе – один из признаков того, что у вас может иметься непереносимость кофеина. Этот напиток способен провоцировать болевые проявления под ложечкой, симптомы изжоги и обострения гастрита. Дело в том, что в кофе присутствует кофеин и катехолы – вещества, которые стимулируют выброс соляной кислоты, которая может сильно раздражать слизистую желудка, пишет Medikforum.ru.

Учащенное сердцебиение. Кофеин резко повышает пульс и артериальное давление, поэтому после чашки кофе (особенно натощак) может возникать ощущение тахикардии. Если здоровье в порядке и только кофеин вызывает подобные ощущения, можно проверить реакцию уменьшив, объем употребляемого кофе. Если все равно возникает сердцебиение, лучше провериться у врача – такая реакция возможна при уже имеющихся хронических сердечно-сосудистых нарушениях. Либо это действительно индивидуальная непереносимость.

Диарея. Позывы в туалет после употребления кофе при отсутствии других видимых причин, также могут быть признаком непереносимости. В этом случае от кофе нужно отказаться, а не использовать его в качестве слабительного. Стимулируя перистальтику кишечника, кофе содействует ускоренному опорожнению желудка и продвижению по ЖКТ не до конца переваренной пищи, что чревато появлением воспалительных процессов в желудочно-кишечном тракте.

Тремор. Кофе активирует многие биологические механизмы, и в том числе те системы, которые работают не в полную силу. Не обязательно злоупотреблять кофе - даже одна чашка может привести к тремору.