Агрессивная маскулинность Криса Брауна стала причиной изнасилования студентки

Как заявил юрист Фрэнк Серфати, его клиентку не принуждали к сексу при помощи физической силы, однако на нее оказали психологическое давление. Отмечается, что это случилось в дорогом отеле Mandarin Oriental Hotel, где Браун загнал девушку в запертую комнату и склонил к сексу. По словам жертвы, телохранитель исполнителя и его партнер напали на нее на другом этаже гостиницы, пишет Lenta.ru.

Серфати подчеркнул, что студентка находилась в «маскулинной среде», где на нее оказали давление «большие, более взрослые мужчины».

22 января Криса Брауна задержали в Париже по подозрению в изнасиловании. На следующий день певца отпустили. Он назвал случившееся возмутительным и сказал, что «эта сука лжет». Полиция продолжает расследование дела.