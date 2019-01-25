Девушка решила говорить «да» всему и оказалась в горах голой

Рейчел Фицпатрик из Австралии всегда была активной девушкой: лазала по горам, занималась фитнесом, участвовала в гонках, пишет Medialeaks.ru.

В 2016 году Рейчел пришлось нелегко: ее, как пишет Metro, бросил парень, с которым она встречалась шесть лет и планировала пожениться. Но вместо того, чтобы долго лить слезы по нему или придумывать план мести, девушка решила, что теперь-то оторвется по полной.

Следующий после разрыва год она сделала годом «Да», в течение которого пробовала как можно больше новых вещей. Именно тогда Рейчел и начала отправляться на пешие прогулки в горы абсолютно голой. И помог ей в этом ее друг.

«В 2017-м мы как-то шли с моим другом Марком по уединенной тропинке в горах. Он бы впереди, а когда я его нагнала, то увидела, что он снял с себя всю одежду. И он мне такой: «Ну давай, а ты-то чего ждешь?» И я тоже все с себя сняла. И знаете что? Мне понравилось!»

Теперь Рейчел регулярно отправляется на природу голышом и, судя по ее лицу, действительно получает от этого кайф.

Еще бы, от некоторых пейзажей на ее снимках дух захватывает. Частенько Рейчел не только бродит голышом, но и купается в горных водоемах.

Не прошло много времени, прежде чем походы без одежды стали менять саму Рейчел. По словам девушки, она стала намного увереннее в себе.

«Больше всего мне нравится чувство полной свободы. Чувство свободы и близости к природе. Конечно, сначала может быть страшно вот так вот выйти в большой мир без одежды, но как только вы преодолеваете этот страх, все становится только лучше. Мне стало гораздо комфортнее уживаться с самой собой, и я стала сильнее».

Рейчел решила, что и другие люди тоже должны почувствовать себя, как она — уверенными и обновленными, и присоединилась к движению Get Naked, Australia, продвигающему бодипозитив и мотивирующему людей не стесняться сближаться с природой в чем мать родила. Движению удается вдохновлять не только местных жителей, но и приезжих из других стран. Узнав о сообществе, одна девушка из Голландии отправилась в путешествие по стране абсолютно нагой и не забывала делиться фото из поездки у себя в инстаграме.

Рейчел теперь тоже частенько берет с собой на прогулки нагишом своих друзей и близких или просто незнакомцев, которые захотели разделить с ней этот опыт.

Не забывает Рейчел и о мерах предосторожности. Она всегда помнит о змеях и пауках, встречи с которыми в Австралии могут быть по-настоящему страшны, и использует солнцезащитный крем, чтобы яркое солнце не повредило ее коже.

Чаще всего для своих путешествий девушка выбирает уединенные места. Например, густой лес.

Но бывает так, что на прогулках ей встречаются люди, большинство из которых с одобрением относится к необычному увлечению Рейчел, а одну женщину ей даже удалось привлечь на свою сторону.