Хотите жить в замке? Сказочный город-призрак ждет своих обитателей
На северо-западе Турции есть заброшенная деревня, которая на фотографиях выглядит скорее как скриншоты из градостроителя SimCity или зарисовки по ночным кошмарам Уолта Диснея. Это девелоперский проект под названием Burj Al Babas от застройщика The Sarot Group, который обанкротился, построив 587 вилл в стиле замков в Disney.
The Sarot Group начала строить Burj Al Babas в 2014-м. По задумке это должна была быть сказочная деревушка, в которой на участке всего в 324 квадратных метра ютятся аж 732 “замка” с бассейнами и турецкими банями. В деревне также планировалось возведение торгового центра, мечети, нескольких салонов красоты и медицинских центров, пишет Thisis.media.
Над дизайном домов особо не заморачивались: похоже, есть только три архитектурных проекта, “размноженные” на сотни зданий. Стоимость домов в зависимости от проекта варьировалась в пределах 370-530 тысяч долларов. На строительство деревни застройщик, прежде чем обанкротиться, успел потратить 203 миллиона долларов.
В The Sarot Group уверяют, что якобы они умудрились найти покупателей из Катара, Кувейта, Бахрейна, Саудовской Аравии и ОАЭ на 350 построенных вилл, но, дескать, этого не хватило для жизнеспособности проекта.