Хотите жить в замке? Сказочный город-призрак ждет своих обитателей

The Sarot Group начала строить Burj Al Babas в 2014-м. По задумке это должна была быть сказочная деревушка, в которой на участке всего в 324 квадратных метра ютятся аж 732 “замка” с бассейнами и турецкими банями. В деревне также планировалось возведение торгового центра, мечети, нескольких салонов красоты и медицинских центров, пишет Thisis.media.

Над дизайном домов особо не заморачивались: похоже, есть только три архитектурных проекта, “размноженные” на сотни зданий. Стоимость домов в зависимости от проекта варьировалась в пределах 370-530 тысяч долларов. На строительство деревни застройщик, прежде чем обанкротиться, успел потратить 203 миллиона долларов.