«Опустился на дно». Стало известно, с кем Соколовский изменял беременной Дакоте

Отвечая на вопросы подписчиков в Instagram, Айза назвала бывшего мужа Дакоты лжецом и манипулятором и рассказала о его поведении в браке. Как выяснилось, девушка давно знала о том, что Соколовский изменяет Дакоте, но молчала, чтобы не травмировать подругу.

«Я не рассказала беременной Рите. Для меня всегда будут важнее дети. И я знаю, как это страшно больно — получать такие вести, будучи в положении. Я виню себя за это по сей день», — призналась Айза.