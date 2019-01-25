«Опустился на дно». Стало известно, с кем Соколовский изменял беременной Дакоте

Изданию Super удалось выяснить имя любовницы Влада Соколовского — ею оказалась экс-ведущая «Дома-2» Катя Жужа. Об отношениях певца и звезды реалити-шоу журналистам рассказала близкая подруга Риты Дакоты Айза Анохина.
Отвечая на вопросы подписчиков в Instagram, Айза назвала бывшего мужа Дакоты лжецом и манипулятором и рассказала о его поведении в браке. Как выяснилось, девушка давно знала о том, что Соколовский изменяет Дакоте, но молчала, чтобы не травмировать подругу.
«Я не рассказала беременной Рите. Для меня всегда будут важнее дети. И я знаю, как это страшно больно — получать такие вести, будучи в положении. Я виню себя за это по сей день», — призналась Айза.
По словам Айзы, Соколовский приезжал к Кате Жуже в загородный отель. Узнав о похождениях мужчины от случайных свидетелей, подруга Дакоты перестала общаться как с Владом, так и с его любовницей.