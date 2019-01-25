Участница «Битвы экстрасенсов» рассказала о «сливе» на шоу и победах за деньги

Участница первого сезона телепроекта «Битва экстрасенсов» Дарья Миронова рассказала о закулисной борьбе в рамках шоу. По словам известной ясновидящей, некоторые испытания, предложенные на «Битве», являлись постановочными. Поэтому пройти их не представлялось возможным, пишет Life.

«Были также испытания, в которых истории оказывались настолько запутанными, что разобраться в них очень сложно. Даже противоречащие друг другу эксперты были в чём-то правы. Безупречно пройти такие испытания можно только в том случае, если заранее знаешь ответ. Поэтому слив информации в любом случае имел место», — сказала Миронова в интервью порталу «Дни.ру».

Кроме того, по её словам, участникам проекта ближе к финалу дали понять, что призовое место обойдётся им в определённую сумму.

«Нам обозначили сумму, которую нужно заплатить, чтобы занять призовое место в проекте. Я не могу сказать точную цифру, но на 2006 год это была стоимость квартиры», — рассказала экстрасенс.

Миронова также отметила, что даже победа Натальи Воротниковой была спланирована.

«В перерывах между съёмками Наталья рассказала нам о своей тяжёлой жизни и непростых семейных обстоятельствах: она живёт за городом, её брат — беспробудный алкоголик, да и сама она пьёт, работает медсестрой за копейки», — призналась ясновидящая.