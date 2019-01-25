Выжившая жертва известного маньяка раскрыла Netflix, как всё было на самом деле

Кэрол Даронч было 18 лет, когда ей пришлось столкнуться со смертельной опасностью. К тому моменту Банди убил как минимум десять девушек в нескольких штатах, но Кэрол не думала, что что-то подобное может произойти с ней, передает Life.

На парковке возле торгового центра к ней подошёл приятный молодой человек, представившийся полицейским. Он сообщил, что машину Кэрол пытались взломать. Преступника поймали, но от Кэрол нужно заявление, чтобы дать ход делу, поэтому, объяснил полицейский, ей нужно проехать с ним в участок. Кэрол согласилась, и тогда события приняли ужасающий поворот.

ФОТО: Netflix

"Он внезапно остановился возле начальной школы, и я перепугалась. Он схватил меня за руку и надел на неё браслет наручников, но вторая была свободна. Я ещё никогда в жизни так не боялась", – вспоминает Кэрол Даронч.

"Я думала: "Боже мой, мама с папой никогда не узнают, что со мной произошло". Потом он достал пистолет и навёл его на меня. "Я тебе голову снесу", — сказал он