СМИ рассказали о тайной свадьбе Сергея Лазарева и Анни Лорак

Очередное открытие сделали пользователи Сети, внимательно наблюдающие за жизнью звезд. Они выяснили, что известная певица Ани Лорак сыграла тайную свадьбу с не менее известным артистом Сергеем Лазаревым. Более того, у пары есть ребенок – сын Сергея Никита, которого он воспитывает один.

Наличие у Лорак супруга, турецкого предпринимателя Мурата Налчаджиоглу, исследователей не смутило. Во-первых, бракоразводный процесс певицы с бизнесменом в самом разгаре. А во-вторых, Мурат был просто прикрытием для бурного романа двух звезд, уверены пользователи, передают Dni.

«Говорят, что они давно уже поженились, а Мурат был прикрытием для Каролины. И ребенок у Сергея от Лорак», – пишут комментаторы.

По их мнению, именно Ани и является мамой мальчика Никиты, которую так тщательно скрывал российский певец. Версия такова: Сергей и Каролина предоставили свой биологический материал, а выносила ребенка суррогатная мать.

Дискуссия развернулась под новым постом Сергея Лазарева в Instagram. Певец рассказал, что отправился на отдых вместе с сыном Никитой. Однако фанаты предположили, что вместе с ними поехала и Лорак.

О романе Сергея Лазарева и Ани Лорак говорят уже давно. Слухи о любовных отношениях артистов вспыхнули после скандалов, связанных с изменами мужа певицы Мурата Налчаджиоглу – его застукали в одном из киевских баров с украинской моделью.