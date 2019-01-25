Опасные связи: вред ношения галстука, о котором вы и подумать не могли

Деловой костюм предполагает ношение галстука. А вот ученые - против галстуков, ведь, как выяснилось, они вредят организму.
Немецкие исследователи установили, что у мужчин, вынужденных по долгу службы носить галстук, страдает умственная функция, пишет Mport.ua.
Галстук сжимает яремные вены и сонные артерии, что приводит к слабому кровоснабжению могза и снижению когнитивных способностей.
Эксперимент подтвердил догадки ученых, которые они опубликували в журнале Neuroradiology.
30 добровольцев разделили на 2 равные группы. Первая группа прошла томографию мозга в галстуках.
Вторая группа прошла ту же процедуру, но без галстуков.
Опыт показал существенные нарушения кровоснабжения мозга у первой группы.
Именно поэтому, если есть возможность не надевать этот модный атрибут делового мужчины - лучше не надевать.