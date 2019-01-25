Опасные связи: вред ношения галстука, о котором вы и подумать не могли

Немецкие исследователи установили, что у мужчин, вынужденных по долгу службы носить галстук, страдает умственная функция, пишет Mport.ua.

Галстук сжимает яремные вены и сонные артерии, что приводит к слабому кровоснабжению могза и снижению когнитивных способностей.

Эксперимент подтвердил догадки ученых, которые они опубликували в журнале Neuroradiology.

30 добровольцев разделили на 2 равные группы. Первая группа прошла томографию мозга в галстуках.

Вторая группа прошла ту же процедуру, но без галстуков.

Опыт показал существенные нарушения кровоснабжения мозга у первой группы.