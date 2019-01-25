Пт, 25.01.2019
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Опасные связи: вред ношения галстука, о котором вы и подумать не могли

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Галстук: как выбирать, с чем и куда носить

ФОТО: SCANPIX

Деловой костюм предполагает ношение галстука. А вот ученые - против галстуков, ведь, как выяснилось, они вредят организму.

Немецкие исследователи установили, что у мужчин, вынужденных по долгу службы носить галстук, страдает умственная функция, пишет Mport.ua.

Галстук сжимает яремные вены и сонные артерии, что приводит к слабому кровоснабжению могза и снижению когнитивных способностей. 

Эксперимент подтвердил догадки ученых, которые они опубликували в журнале Neuroradiology. 

30 добровольцев разделили на 2 равные группы. Первая группа прошла томографию мозга в галстуках. 

Вторая группа прошла ту же процедуру, но без галстуков. 

Опыт показал существенные нарушения кровоснабжения мозга у первой группы. 

Именно поэтому, если есть возможность не надевать этот модный атрибут делового мужчины - лучше не надевать. 

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