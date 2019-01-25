Евгения Феофилактова взбудоражила снимком голой груди

Сегодня она опубликовала в своем микроблоге первые кадры. На свежем фото Евгения Феофилактова заигрывает глазами с камерой и демонстрирует глубокое декольте. Пикантный кадр очень понравился подписчикам девушки. Они оставили множество восторженных комментариев, пишет 7d.org.ua.