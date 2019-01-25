Евгения Феофилактова взбудоражила снимком голой груди

Недавно экс-участница «Дома-2» Евгения Феофилактова приняла участие в откровенной фотосессии.
Сегодня она опубликовала в своем микроблоге первые кадры. На свежем фото Евгения Феофилактова заигрывает глазами с камерой и демонстрирует глубокое декольте. Пикантный кадр очень понравился подписчикам девушки. Они оставили множество восторженных комментариев, пишет 7d.org.ua.
Ну что? Наступило время водолеев. Обсудим сегодня этот знак зодиака- #ВОДОЛЕЙ . Вы сами водолей либо ваши близкие/знакомые? Что скажите? Лично мне хочется уточнить (вычитала в гороскопе): ♒️Общение - сильная сторона Водолея, их воспринимают как коммуникабельного и приятного собеседника, с которым нескучно провести время. ♒️Любят идти наперекор общественному мнению, хотя готовы прислушаться к людям, чей авторитет признают. ♒️При всем презрении к материальным ценностям, пафосу и роскоши Водолеи в глубине души очень зависимы от комфорта и денег, хотя их основная идеология касается идеи равенства людей и демократии как высшей ценности. Так это или нет?🤷🏼♀️Дополняйте... P.S.: я ♎️ Ph.: @alenaiordan #feofilaktovaevgeniya #feofilaktova #beauty #beautiful #fashion #style #stylish #гороскоп #hot #body