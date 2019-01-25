Пт, 25.01.2019
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  • Фото: поклонницы обсуждают кадр с Мэттью Макконахи в фиолетовых стрингах

Фото: поклонницы обсуждают кадр с Мэттью Макконахи в фиолетовых стрингах
И мы глазам не верим!

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Мэттью МакКонахи

ФОТО: SCANPIX

В марте в прокат выйдет американская комедия «Пляжный бездельник» с Мэттью Макконахи в главной роли. 

В прокат комедия «Пляжный бездельник» выйдет в марте, а до этого зрители могут увидеть первые кадры из фильма в трейлере. И увидят они знаменитого 49-летнего актера в фиолетовых стрингах!

ФОТО: Vida Press

Актер сыграл роль поэта по прозвищу Лунный пес, напоминающего Чувака из фильма «Большой Лебовский». Герой живет по собственным правилам и попадает в самые нелепые ситуации. Вместе с Макконахи в комедии снялись рэпер Снуп Дог, Зак Эфрон, Айла Фишер и другие. 

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