Фото: поклонницы обсуждают кадр с Мэттью Макконахи в фиолетовых стрингах
В марте в прокат выйдет американская комедия «Пляжный бездельник» с Мэттью Макконахи в главной роли.
В прокат комедия «Пляжный бездельник» выйдет в марте, а до этого зрители могут увидеть первые кадры из фильма в трейлере. И увидят они знаменитого 49-летнего актера в фиолетовых стрингах!
Актер сыграл роль поэта по прозвищу Лунный пес, напоминающего Чувака из фильма «Большой Лебовский». Герой живет по собственным правилам и попадает в самые нелепые ситуации. Вместе с Макконахи в комедии снялись рэпер Снуп Дог, Зак Эфрон, Айла Фишер и другие.