Отец «Мисс Москвы» отреагировал на слухи о ее разводе с королем Малайзии

22 ноября прошлого года в столице состоялась свадьба 25-летней модели Оксаны Воеводиной и 49-летнего короля Малайзии Мухаммада V. Спустя месяц после торжества в прессе появились новости о том, что король отрекся от престола. Жители Малайзии были шокированы таким заявлением Мухаммада V. Однако спустя несколько дней стало известно, что Оксана и ее супруг скоро станут родителями. По неофициальной информации, это и явилось причиной отказа короля от трона: будущие родители решили полностью посвятить себя подготовке к рождению ребенка, пишет Woman.

23 января в СМИ появилась новость о том, что король и его жена решили развестись. На днях журналисты «Комсомольской правды» взяли интервью у отца Оксаны Воеводиной по поводу слухов о разладе в новоиспеченной семье. «Это бред какой-то. Я интернет не смотрю, но я бы узнал об этом первый», — заявил Андрей Воеводин. Реклама На вопрос о том, где сейчас находится его дочь, Воеводин ответить не смог, сказав, что это тайна, которую он не имеет права разглашать.