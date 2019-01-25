Фестиваль «Русский Шансон» возвращается на Певческое поле! Выигрывайте билеты

По замыслу устроителей большого народного гулянья, которое состоится на Певческом поле 21 июня гостей порадуют своим кулинарным искусством кухни народов мира, также в течение всего дня в режиме нон-стоп на сцене будут выступать танцевальные и певческие коллективы. А кульминацией праздника станет большой концерт «Русский шансон 2019».