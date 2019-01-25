Фестиваль «Русский Шансон» возвращается на Певческое поле! Выигрывайте билеты

По замыслу устроителей большого народного гулянья, которое состоится на Певческом поле 21 июня гостей порадуют своим кулинарным искусством кухни народов мира, также в течение всего дня в режиме нон-стоп на сцене будут выступать танцевальные и певческие коллективы. А кульминацией праздника станет большой концерт «Русский шансон 2019».
РУССКИЙ ШАНСОН ВОЗВРАЩАЕТСЯ НА ПЕВЧЕСКОЕ ПОЛЕ!
«Русский Шансон 2019»: от души и для души!
В этот день организаторы предлагают вам веселые, задорные песни, знакомые и любимые мелодии, которые поднимут вам настроение и отвлекут от серых будней.
Главные гости праздника:
⭐Группа Рождество - Москва
«Так хочется жить»
«Молодость»
⭐Валерий Курас - Москва
«Каблучок»
«Капельки»
⭐Анатолий Полотно и Федя Карманов - Москва
«Поцелуй меня удача!»
«Здравствуй, Крым!»
⭐Cергей Сумин и Илона Калдре
«Луна и ночь»
«Наедине»
«Скажи Да»
А также Евгений Куневич, Сергей Маасин, Эрих Кригер и многие многие другие!
Билеты в продаже в кассах Piletilevi!
ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!