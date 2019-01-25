Слишком худая: Аделина Сотникова стала совершенно неузнаваемая
Российская фигуристка Аделина Сотникова, которая является первой в российской истории олимпийской чемпионкой (2014) в женском одиночном катании в индивидуальном зачете, призналась, что почти не ест, боясь снова набрать вес.
На прошлой неделе 22-летняя спортсменка рассказала, что похудела почти на десять килограммов.
«Как похудела я, так никому нельзя худеть. Я практически ничего не ела, тратила много сил и нервов. Теперь боюсь снова набрать вес, поэтому продолжаю ничего не есть. Меня за это, правда, ругают, но я постараюсь исправиться», — написала Сотникова в Instagram.