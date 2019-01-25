Слишком худая: Аделина Сотникова стала совершенно неузнаваемая

«Как похудела я, так никому нельзя худеть. Я практически ничего не ела, тратила много сил и нервов. Теперь боюсь снова набрать вес, поэтому продолжаю ничего не есть. Меня за это, правда, ругают, но я постараюсь исправиться», — написала Сотникова в Instagram.