Пт, 25.01.2019
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Слишком худая: Аделина Сотникова стала совершенно неузнаваемая
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Аделина Сотникова.

ФОТО: AP/Scanpix

Российская фигуристка Аделина Сотникова, которая является первой в российской истории олимпийской чемпионкой (2014) в женском одиночном катании в индивидуальном зачете, призналась, что почти не ест, боясь снова набрать вес. 

На прошлой неделе 22-летняя спортсменка рассказала, что похудела почти на десять килограммов.

«Как похудела я, так никому нельзя худеть. Я практически ничего не ела, тратила много сил и нервов. Теперь боюсь снова набрать вес, поэтому продолжаю ничего не есть. Меня за это, правда, ругают, но я постараюсь исправиться», — написала Сотникова в Instagram.

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