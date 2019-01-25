Татьянин день и День студента 25 января 2019 года: традиции и приметы

В прежние времена православные верующие в день праздника отправлялись в церкви и храмы, чтобы вознести молитвы святой Татьяне, попросить у нее защиты и покровительства.

25 января 1755 года был открыт Московский университет, поэтому в день почитания святой стали отмечать праздник студенчества. Уже долгие годы Татьяне молятся перед экзаменами и почитают ее как покровительницу учащихся. В 2019 году по-прежнему актуальны некоторые исконные традиции этих праздников, отмечают эксперты Dailyhoro.

Традиции дня святой Татьяны

В прежние времена верующие в день праздника готовили хлебные караваи, которые символизировали Солнце. Их делили между всеми домочадцами и во время еды обязательно призывали Солнце растопить лед и поскорее прогнать зиму.

По поверьям, куски караваев придавали людям сил и уверенности, прогоняли зимнюю стужу.

В день праздника принято убираться и обновлять энергетику в доме. Девушки выбивали ковры, чтобы показать себя хорошими хозяйками перед женихами, а замужние женщины проводили в жилищах обряды по изгнанию нечисти.

Сначала они выметали из дома сор, потом мыли полы, а затем окуривали все помещения полынью.

По традиции, перед порогом девушки клали самостоятельно сотканный половичок. Считалось, что парень, прошедший по нему, станет чаще приходить в дом и может стать мужем для рукодельницы.

В Татьянин день привлекали женихов, проводя обряды и ритуалы, а также загадывали желания, веря, что они исполнятся. Для этого отправлялись с утра на пригорок, протягивали руки к Солнцу и шептали сокровенные мысли, а затем шли домой не поворачиваясь и не разговаривая.

Как отмечают День студента

Обучающиеся в вузах и других учебных заведениях, по традиции, отправляются на богослужение, чтобы помолиться святой Татьяне и попросить у нее покровительства на время учебы. Молитвы святой покровительнице возносят и те, кто учится в школе, чтобы постигать азы наук без проблем.

В этот день призывают «халяву» накануне экзаменов. Студенты открывают зачетки, высовывают их из окон и форточек, громко крича три раза: «Халява, приди!». Считается, что чем громче студент будет призывать «халяву», тем лучше сдаст сессию, а может быть, и получит несколько «автоматов».

В этот день студенты широко отмечают праздник, чтобы во время обучения удача их не покидала. Еще один интересный обычай – рисование на зачетках небольших домиков.