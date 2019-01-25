Пока вы хрустите курочкой! Наследница KFC снялась голой – в одних только бриллиантах на миллионы евро

Мисс Метвен говорит, что для съемок ей пришлось раздеться перед 20 людьми, что ее «поначалу немного пугало». «Но для меня это было не столько обнажением, сколько созданием чего-то артистичного и прославлением женского тела», — говорит она.

Как пишет The Sun, Кайла называет себя «наследницей KFC». Ее дед, основатель компании Rainbow Chicken Unlimited Стэнли Метвен, некогда был крупнейшим поставщиком курятины для этой знаменитой сети ресторанов, обеспечивая 90% ее потребностей в этом продукте. Однако в 1991 году Метвены продали свой бизнес.