Пока вы хрустите курочкой! Наследница KFC снялась голой – в одних только бриллиантах на миллионы евро
Светская львица, дизайнер и звезда Instagram Кайла Метвен сделала фотосессию для журнала JMG Lifestyle. 26-летняя Кайла, чья семья занимает третье место в списке богатейших семейств ЮАР, позировала полностью голой, украсив тело одними только бриллиантами на общую сумму десять миллионов долларов.
Мисс Метвен говорит, что для съемок ей пришлось раздеться перед 20 людьми, что ее «поначалу немного пугало». «Но для меня это было не столько обнажением, сколько созданием чего-то артистичного и прославлением женского тела», — говорит она.
Как пишет The Sun, Кайла называет себя «наследницей KFC». Ее дед, основатель компании Rainbow Chicken Unlimited Стэнли Метвен, некогда был крупнейшим поставщиком курятины для этой знаменитой сети ресторанов, обеспечивая 90% ее потребностей в этом продукте. Однако в 1991 году Метвены продали свой бизнес.
Дед Кайлы погиб за пять лет до ее рождения — в 1986 году, разбившись на мотоцикле. А ее страдавшая алкоголизмом разведенная мать Лиза Метвен покончила с собой, когда девочке было 14 лет. После смерти матери Кайла переехала в Париж, где жила с отцом, уроженцем Туниса. А в 2014 году уехала в Лос-Анджелес, где основала два достаточно успешных бренда нижнего белья — Madame Methven and Latrodectus. В числе ее клиентов — сестры Кардашьян-Дженнер.