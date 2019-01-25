Смотрите: Сергей Лазарев возбудил фанаток пикантным снимком

Сергей Лазарев устроил себе каникулы и сбежал из зимней Москвы в тропики. Своих фанатов он дразнит горячими фото. Накануне он поделился снимков, на котором запечатлен в одних коротких шортах, солнцезащитных очках и с наушниками в ушах. Фанатки тут же отметили впечатляющий мускулистый торс исполнителя. В комментариях поклонницы оставили десятки комплиментов и признаний в любви, пишет 7d.org.ua.