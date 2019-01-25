Пт, 25.01.2019
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  • Смотрите: Сергей Лазарев возбудил фанаток пикантным снимком

Смотрите: Сергей Лазарев возбудил фанаток пикантным снимком

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Сергей Лазарев.

ФОТО: Eugene Odinokov/Sputnik

Сергей Лазарев следит за своей фигурой и не стесняется раздеться перед публикой. Накануне его фанатки перевозбудились из-за пикантного снимка артиста. 

Сергей Лазарев устроил себе каникулы и сбежал из зимней Москвы в тропики. Своих фанатов он дразнит горячими фото. Накануне он поделился снимков, на котором запечатлен в одних коротких шортах, солнцезащитных очках и с наушниками в ушах. Фанатки тут же отметили впечатляющий мускулистый  торс исполнителя. В комментариях поклонницы оставили десятки комплиментов и признаний в любви, пишет 7d.org.ua.

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