Вот и сказочке конец: Амаль Клуни съехала с детьми из дома Джорджа Клуни

Внимательные поклонники давно заподозрили что-то неладное в отношениях супругов Клуни. Пару давно не видели вместе, на красных ковровых дорожках они тоже не появляются. На днях догадки о разладе в одной из самых красивых звездных семей подтвердились. Западные СМИ сообщили, что жена Джорджа Клуни Амаль съехала из дома актера, забрав с собой детей Александра и Эллу. По словам инсайдеров, адвокат поселилась в их доме на острове Сардиния.