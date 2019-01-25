Вот и сказочке конец: Амаль Клуни съехала с детьми из дома Джорджа Клуни

Стало известно, что жена Джорджа Клуни поселилась в поместье на итальянском острове Сардиния.
Внимательные поклонники давно заподозрили что-то неладное в отношениях супругов Клуни. Пару давно не видели вместе, на красных ковровых дорожках они тоже не появляются. На днях догадки о разладе в одной из самых красивых звездных семей подтвердились. Западные СМИ сообщили, что жена Джорджа Клуни Амаль съехала из дома актера, забрав с собой детей Александра и Эллу. По словам инсайдеров, адвокат поселилась в их доме на острове Сардиния.
Источники рассказали порталу Radar Online, что Клуни умолял жену вернуться и заваливал ее сообщениями с требованием увидеть близнецов. «Клуни хотел, чтобы они вместе насладились пребыванием в новом особняке, но после крупной ссоры Амаль убежала туда с Александром и Эллой. Она предупредила мужа, что если он туда явится, ему придется остановиться в гостевом доме!» — заметил инсайдер.