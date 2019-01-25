Актер Игорь Петренко показал фото с красавицей-женой в роддоме

41-летний актер до последнего не рассказывал поклонникам о том, что у него и Кристины Бродской родится третий ребенок. Три дня назад стало известно, что Игорь Петренко вновь стал отцом. Чуть позже он поделился в соцсети снимком, сделанном в родильном доме.
20 января в семье Игоря Петренко произошло важное событие. Жена актера Кристина Бродская родила девочку, теперь пара воспитывает троих дочерей, старшим из которых четыре и два года. Ни Игорь, ни Кристина до последнего не рассказывали о скором прибавлении, поэтому эта новость стала для многих неожиданностью.
В свет супруги выходили за последние несколько месяцев лишь раз: 6 декабря они появились вместе на Первой премии ФСБ России, где Игорь был удостоен награды за роль в картине «Решение о ликвидации». Тогда Бродская спрятала округлившийся живот под просторной одеждой и букетами цветов. Роды Бродской проходили в одном из медицинских учреждений Санкт-Петербурга, передает Woman.
Кристина предпочла обратиться к тем же врачам, которые принимали у нее предыдущих дочерей. Сам Игорь не мог быть рядом с женой во время появления на свет ребенка, — он играл в спектакле. После него актер отправился в роддом, а накануне Петренко поделился в социальной сети снимком, сделанным в больнице.
«Очень не хотелось оставлять мою Кристинку в такой ответственный момент. Но в этот же вечер я должен был выйти на сцену и играть спектакль. Поэтому пришлось довериться Богу и профессионалам, Галине Александровне и Насте, которые уже третий раз помогают нам в первой встрече с нашими дочками!» — написал он в Instagram.
Напомним, Петренко и Бродская находятся в законном браке с сентября 2016-го. До этого на протяжении порядка 10 лет Игорь был женат на актрисе Екатерине Климовой, которая подарила актеру двоих сыновей. С Климовой актер познакомился на съемках сериала «Московские окна» — на тот момент он еще жил с Ириной Леоновой. Отношения Петренко и Климовой начались в 2003-ем, когда их обоих пригласили на съемки проекта «Лучший город Земли».