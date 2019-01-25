Актер Игорь Петренко показал фото с красавицей-женой в роддоме

20 января в семье Игоря Петренко произошло важное событие. Жена актера Кристина Бродская родила девочку, теперь пара воспитывает троих дочерей, старшим из которых четыре и два года. Ни Игорь, ни Кристина до последнего не рассказывали о скором прибавлении, поэтому эта новость стала для многих неожиданностью.

В свет супруги выходили за последние несколько месяцев лишь раз: 6 декабря они появились вместе на Первой премии ФСБ России, где Игорь был удостоен награды за роль в картине «Решение о ликвидации». Тогда Бродская спрятала округлившийся живот под просторной одеждой и букетами цветов. Роды Бродской проходили в одном из медицинских учреждений Санкт-Петербурга, передает Woman.

ФОТО: Instagram

Кристина предпочла обратиться к тем же врачам, которые принимали у нее предыдущих дочерей. Сам Игорь не мог быть рядом с женой во время появления на свет ребенка, — он играл в спектакле. После него актер отправился в роддом, а накануне Петренко поделился в социальной сети снимком, сделанным в больнице.

«Очень не хотелось оставлять мою Кристинку в такой ответственный момент. Но в этот же вечер я должен был выйти на сцену и играть спектакль. Поэтому пришлось довериться Богу и профессионалам, Галине Александровне и Насте, которые уже третий раз помогают нам в первой встрече с нашими дочками!» — написал он в Instagram.

Екатерина Климова и Игорь Петренко. ФОТО: Shemetov Maxim/ITAR-TASS