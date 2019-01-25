Пт, 25.01.2019
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Журналисты узнали, как Эммануил Виторган отреагировал на драку с участием сына

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Виторган с женой

ФОТО: Instagram

Драка Максима Виторгана и Константина Богомолова уже стала одной из самых обсуждаемых тем недели. Недавно представители прессы выяснили, что по поводу произошедшего думает отец актера Эммануил Гедеонович. 

Максим Виторган и Ксения Собчак всем казались счастливой парой до недавнего времени — пока в прессе не появилась информация о том, что медиадива собирается уйти от мужа к режиссеру Константину Богомолову. Поначалу никаких официальных комментариев не было. Однако в начале этой недели неподалеку от одной из московских кофеен между Максимом и Константином случилась самая настоящая драка. 

Ксения все произошедшее охарактеризовала как «масштабные проблемы». Богомолов лишь констатировал последствия столкновения, не раскрывая имени своего оппонента. Виторган и вовсе решил промолчать. 

Журналисты Dni попытались связаться с отцом актера — Эммануилом Гедеоновичем. Однако источники из окружения знаменитого артиста заявили, что теперь тема Собчак для него — табу. А ведь раньше Виторган-старший спокойно рассказывал о невестке в интервью. Он не раз говорил, что она «настоящая женщина и мама».

Теперь же, по словам собеседницы издания, у Эммануила Гедеоновича подскакивает давление, едва он слышит фамилию Собчак. Судя по всему, после этого инцидента знаменитый артист вряд ли будет общаться с медиадивой так же, как раньше. 

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