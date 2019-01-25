Журналисты узнали, как Эммануил Виторган отреагировал на драку с участием сына

Максим Виторган и Ксения Собчак всем казались счастливой парой до недавнего времени — пока в прессе не появилась информация о том, что медиадива собирается уйти от мужа к режиссеру Константину Богомолову. Поначалу никаких официальных комментариев не было. Однако в начале этой недели неподалеку от одной из московских кофеен между Максимом и Константином случилась самая настоящая драка.

Ксения все произошедшее охарактеризовала как «масштабные проблемы». Богомолов лишь констатировал последствия столкновения, не раскрывая имени своего оппонента. Виторган и вовсе решил промолчать.

Журналисты Dni попытались связаться с отцом актера — Эммануилом Гедеоновичем. Однако источники из окружения знаменитого артиста заявили, что теперь тема Собчак для него — табу. А ведь раньше Виторган-старший спокойно рассказывал о невестке в интервью. Он не раз говорил, что она «настоящая женщина и мама».