«Пустился во все тяжкие»: Никита Панфилов изменами отреагировал на измены жен

Звезда сериала «Мажор» Никита Панфилов в эфире передачи «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым рассказал об изменах двух своих жен.
По словам Панфилова, с актрисой Верой Бабенко он расстался из-за ее измены. Актер случайно увидел переписку Бабенко с любовником. «Поначалу даже не поверил в это. А потом, когда осознал измену, подумал, почему ей можно, а мне нельзя? После этого я пустился во все тяжкие. Не знаю, чем бы эта история закончилась, если бы я не встретил вторую супругу», — цитирует Панфилова Gazeta.ru со ссылкой на «СтарХит».
После Панфилов встретил девушку, ставшую его второй женой — Ладу Пояркову, в 2013 году в браке родился сын Добрыня. Когда Панфилов уехал в Киев сниматься в сериале «Пес», в семье начались конфликты. «Мы с Ладой расстались. Я с ребенком вижусь, но все не нормально. Не могу говорить об этом», — сказал артист, после чего ведущий зачитал его старое интервью об изменах со стороны второй супруги.
Третьей женой Панфилова стала Ксения, ее работа связана с медициной. Влюбленные не только поженились, но и обвенчались, в 2018 году у них родилась дочь Аврора. «У нас нет взаимных претензий друг другу. Она уважает мой труд, а я уважаю ее работу по дому, по воспитанию дочери», — говорит актер.