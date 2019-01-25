«Пустился во все тяжкие»: Никита Панфилов изменами отреагировал на измены жен

По словам Панфилова, с актрисой Верой Бабенко он расстался из-за ее измены. Актер случайно увидел переписку Бабенко с любовником. «Поначалу даже не поверил в это. А потом, когда осознал измену, подумал, почему ей можно, а мне нельзя? После этого я пустился во все тяжкие. Не знаю, чем бы эта история закончилась, если бы я не встретил вторую супругу», — цитирует Панфилова Gazeta.ru со ссылкой на «СтарХит».

После Панфилов встретил девушку, ставшую его второй женой — Ладу Пояркову, в 2013 году в браке родился сын Добрыня. Когда Панфилов уехал в Киев сниматься в сериале «Пес», в семье начались конфликты. «Мы с Ладой расстались. Я с ребенком вижусь, но все не нормально. Не могу говорить об этом», — сказал артист, после чего ведущий зачитал его старое интервью об изменах со стороны второй супруги.