Пт, 25.01.2019
Фильм-разоблачение о «Битве Экстрасенсов» произвел настоящий фурор СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Розыгрыш
  • Эстонию вновь будут смешить российской комедией «Бабушка легкого поведения-2»

Эстонию вновь будут смешить российской комедией «Бабушка легкого поведения-2»
Разыгрываем билеты!

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

ФОТО: Acmefilm

Уже с 1 февраля в лучших кинотеатрах Эстонии новая российская комедия, которая поднимет ваше настроение. Портал Limon.ee предлагает своим читателям выиграть билеты. 

Описание картины: 

«В продолжении популярной комедии зрителей вновь ждет встреча с обаятельным аферистом Сашей Рубенштейном и командой пенсионеров, которые теперь перебрались в Москву. Но их счастливой жизни приходит конец, когда банк, в котором хранятся все сбережения стариков, банкротит беспринципный олигарх Бородин. Саша и «ОПГ — организованная пенсионная группировка» опять объединяются, чтобы отомстить обидчику».

В ролях: 

Александр Ревва

Дмитрий Нагиев

Михаил Галустян

Глюкоза

Роман Курцын

Марина Федункив

Евгений Герчаков

Елена Валюшкина

Наталья Бардо

Мария Горбань

...

ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ БИЛЕТОВ!

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ