Эстонию вновь будут смешить российской комедией «Бабушка легкого поведения-2»

«В продолжении популярной комедии зрителей вновь ждет встреча с обаятельным аферистом Сашей Рубенштейном и командой пенсионеров, которые теперь перебрались в Москву. Но их счастливой жизни приходит конец, когда банк, в котором хранятся все сбережения стариков, банкротит беспринципный олигарх Бородин. Саша и «ОПГ — организованная пенсионная группировка» опять объединяются, чтобы отомстить обидчику».