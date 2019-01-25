Эстонию вновь будут смешить российской комедией «Бабушка легкого поведения-2»
Уже с 1 февраля в лучших кинотеатрах Эстонии новая российская комедия, которая поднимет ваше настроение. Портал Limon.ee предлагает своим читателям выиграть билеты.
Описание картины:
«В продолжении популярной комедии зрителей вновь ждет встреча с обаятельным аферистом Сашей Рубенштейном и командой пенсионеров, которые теперь перебрались в Москву. Но их счастливой жизни приходит конец, когда банк, в котором хранятся все сбережения стариков, банкротит беспринципный олигарх Бородин. Саша и «ОПГ — организованная пенсионная группировка» опять объединяются, чтобы отомстить обидчику».
В ролях:
Александр Ревва
Дмитрий Нагиев
Михаил Галустян
Глюкоза
Роман Курцын
Марина Федункив
Евгений Герчаков
Елена Валюшкина
Наталья Бардо
Мария Горбань
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