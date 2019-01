Галерея: смотрите, какие крутые награды получили самые звездные певцы и певицы Эстонии

Этот незабываемый вечер для всех провела ведущая Трийну «Бабочка» Паомеэтс и музыкант Рейго Ахвен. Самая большая награда ушла банде Ewert and The Two Dragons, которая забрала все три награды во всех категориях, где была номинирована.

Полный список победителей на EMA 2019:

Классический альбом года:

Эркки-Свен Тююр. «Illuminatio. Whistles and Whispers from Uluru. Symphony No. 8»

Джазовый альбом года:

Estonian Voices. «Taat läks lolliks» («Дед сошел с ума»)

Этно/Фолк/Народный альбом года:

Puuluup «Süüta mu lumi» («Растопи мой снег»)

Альбом электронной музыки:

Сандер Мёльдер „TIKS 068“

Альбом альтернативной/инди-музыки:

Нуут & Ruum «Muunduja»

Альбом метал-музыки:

Talbot «Magnetism» («Магнетизм»)

Рок-альбом года:

Ewert and The Two Dragons «Hands Around the Moon»

Поп-альбом года:

NOËP «Heads In The Clouds»

Хип-хоп альбом года:

TOMM¥ €A$H „¥€$“

Дебютный альбом года:

Sander Mölder „TIKS 068“

Певица года:

Lenna

Певец года:

Nublu

Группа года:

Ewert and The Two Dragons

Видеоклип года:

TOMMY CASH „LITTLE MOLLY“

Песня года:

Nublu feat. Reket «Mina ka» («Я тоже»)

Альбом года:

Ewert and The Two Dragons „Hands Around the Moon“

Вклад в эстонскую музыку:

Mahavok