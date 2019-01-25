Галерея: смотрите, какие крутые награды получили самые звездные певцы и певицы Эстонии

Вчера, 24 января, в Saku Suurhall состоялась церемония вручения наград лучшим артистам Эстонии - EMA 2019. Всего призы нашли своих обладателей в 17 категориях.
Этот незабываемый вечер для всех провела ведущая Трийну «Бабочка» Паомеэтс и музыкант Рейго Ахвен. Самая большая награда ушла банде Ewert and The Two Dragons, которая забрала все три награды во всех категориях, где была номинирована.
Полный список победителей на EMA 2019:
Классический альбом года:
Эркки-Свен Тююр. «Illuminatio. Whistles and Whispers from Uluru. Symphony No. 8»
Джазовый альбом года:
Estonian Voices. «Taat läks lolliks» («Дед сошел с ума»)
Этно/Фолк/Народный альбом года:
Puuluup «Süüta mu lumi» («Растопи мой снег»)
Альбом электронной музыки:
Сандер Мёльдер „TIKS 068“
Альбом альтернативной/инди-музыки:
Нуут & Ruum «Muunduja»
Альбом метал-музыки:
Talbot «Magnetism» («Магнетизм»)
Рок-альбом года:
Ewert and The Two Dragons «Hands Around the Moon»
Поп-альбом года:
NOËP «Heads In The Clouds»
Хип-хоп альбом года:
TOMM¥ €A$H „¥€$“
Дебютный альбом года:
Sander Mölder „TIKS 068“
Певица года:
Lenna
Певец года:
Nublu
Группа года:
Ewert and The Two Dragons
Видеоклип года:
TOMMY CASH „LITTLE MOLLY“
Песня года:
Nublu feat. Reket «Mina ka» («Я тоже»)
Альбом года:
Ewert and The Two Dragons „Hands Around the Moon“
Вклад в эстонскую музыку:
Mahavok
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