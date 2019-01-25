«Всем спасибо, все свободны!» Виторган поставил точку в скандале с Собчак

Пристальное внимание к возможному любовному треугольнику Максим Виторган-Ксения Собчак-Константин Богомолов не ослабевает. Сами герои этой шумихи то и дело дают повод для обсуждений. Кульминацией стала драка, предположительно, Максима Виторгана и Константина Богомолова, в которой ревнивый муж сломал нос более удачливому сопернику.

Говорят, Максим выследил Ксению и Константина. Однако вполне может быть, что актеру просто сообщили о встрече ведущей и режиссера. Оказывается, так называемые доброжелатели анонимно шлют Виторгану сообщения о том, где и с кем находится его жена, передают Dni.

Об этом рассказал сам Максим Виторган на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Он опубликовал скриншот сообщения, содержащего такой текст: «Добрый вечер! Ваша супруга сейчас в Эларджи Гагаринский пер 15а с Богомоловым (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены)».