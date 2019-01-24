Прямая трансляция: смотрите, как проходит эстонская музыкальная премия EMA

Награды найдут своих обладателей в 17 категориях. Насколько уже известно, приз «Вклад в эстонскую музыку» заслужил ансамбль Mahavok. В категории «Лучшее видео года» приз заберет Tommy Cash, поскольку у него нет конкурентов в этой номинации. В этом году Cash, вероятно, получит целых 6 наград!