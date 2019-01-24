Прямая трансляция: смотрите, как проходит эстонская музыкальная премия EMA

Сегодня тысячи жителей и гостей Таллинна собрались в Saku Suurhall на главном музыкальном событии года - церемонии вручения музыкальных наград EMA 2019. С 18:00 людей будут запускать в концертный зал, шоу-программа начнется в 19:30.
Награды найдут своих обладателей в 17 категориях. Насколько уже известно, приз «Вклад в эстонскую музыку» заслужил ансамбль Mahavok. В категории «Лучшее видео года» приз заберет Tommy Cash, поскольку у него нет конкурентов в этой номинации. В этом году Cash, вероятно, получит целых 6 наград!
Русских артистов Эстонии, как правило, на премию не выдвигают. Из эстонцев еще есть шанс урвать награды вот кому: Estonian Voices, рэпер Nublu, Ewert and The Two Dragons, NOËP, Revals и Lenna. Это далеко не все артисты.