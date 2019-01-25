Звезда восточного танца с перчинкой из Таллинна сведет с ума этим номером! Скорее смотрите

В новом выпуске Limon LIVE вы увидите жаркие восточные танцы в исполнении Валентины, а также она откровенно расскажет о самом неожиданном случае на свадьбе, о взаимоотношениях с коллегами, о номере с огнем и свечами и костюмах.

Валентина Антонова ФОТО: Konstantin Sednev / Eesti Meedia

В гостях у Эдгара Гергеля и Светы Карабут Валентина также разоткровенничалась о том, какое ее заветное желание, как относится сын к работе своей матери и еще много чего интересного!

Скорее смотрите Limon LIVE и отдыхайте вместе с нами!