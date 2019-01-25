Пт, 25.01.2019
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  • Звезда восточного танца с перчинкой из Таллинна сведет с ума этим номером! Скорее смотрите

Звезда восточного танца с перчинкой из Таллинна сведет с ума этим номером! Скорее смотрите

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Пятница наступила, время отрываться по-взрослому настало, и если вы сегодня не веселитесь на корпоративе, то смотрите на потрясающую звезду восточного танца Валентину Антонову. Эту сногсшибательную артистку частенько можно встретить на свадьбах и других вечеринках. 

В новом выпуске Limon LIVE вы увидите жаркие восточные танцы в исполнении Валентины, а также она откровенно расскажет о самом неожиданном случае на свадьбе, о взаимоотношениях с коллегами, о номере с огнем и свечами и костюмах.

Валентина Антонова

ФОТО: Konstantin Sednev / Eesti Meedia

В гостях у Эдгара Гергеля и Светы Карабут Валентина также разоткровенничалась о том, какое ее заветное желание, как относится сын к работе своей матери и еще много чего интересного! 

Скорее смотрите Limon LIVE и отдыхайте вместе с нами! 

Эдгар, Валентина и Света

ФОТО: Konstantin Sednev / Eesti Meedia

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