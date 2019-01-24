Музыкальная бомба! Кандидатка на «Евровидение» от Белоруссии шокировала сумасшедшим клипом (видео)
Белорусская певица Марина Грегори твердо решила победить в песенном конкурсе «Евровидение-2019». Неизвестная широким кругам любителей музыки певица просто взорвала Сеть своим обращением к зрителям.
Опубликованное Мариной Грегори видео пользователей поразило. В ролике артистка парит в облаках, летает над Минском и даже идет рядом с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
«Что за дикий монтаж. Лучше бы просто обращение было, чем это порхание над домами», «Шедеврально!», «Ну и наркомания», «Все, расходимся, победитель найден», - отреагировали пользователи.
Надо отметить, что у Белоруссии есть и другие кандидаты на участие в конкурсе. В национальном отборе участвуют, в частности, 16-летняя Зена (Зине Куприянович) и солистка группы Aura Юлия Быкова