Музыкальная бомба! Кандидатка на «Евровидение» от Белоруссии шокировала сумасшедшим клипом (видео)

Опубликованное Мариной Грегори видео пользователей поразило. В ролике артистка парит в облаках, летает над Минском и даже идет рядом с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

«Что за дикий монтаж. Лучше бы просто обращение было, чем это порхание над домами﻿», «Шедеврально!», «Ну и наркомания﻿», «Все, расходимся, победитель найден», - отреагировали пользователи.