Чт, 24.01.2019
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  • Музыкальная бомба! Кандидатка на «Евровидение» от Белоруссии шокировала сумасшедшим клипом (видео)

Музыкальная бомба! Кандидатка на «Евровидение» от Белоруссии шокировала сумасшедшим клипом (видео)
Смотрите видео!

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ФОТО: кадр из youtube

Белорусская певица Марина Грегори твердо решила победить в песенном конкурсе «Евровидение-2019». Неизвестная широким кругам любителей музыки певица просто взорвала Сеть своим обращением к зрителям.

Опубликованное Мариной Грегори видео пользователей поразило. В ролике артистка парит в облаках, летает над Минском и даже идет рядом с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

«Что за дикий монтаж. Лучше бы просто обращение было, чем это порхание над домами﻿», «Шедеврально!», «Ну и наркомания﻿», «Все, расходимся, победитель найден», - отреагировали пользователи.

Надо отметить, что у Белоруссии есть и другие кандидаты на участие в конкурсе. В национальном отборе участвуют, в частности, 16-летняя Зена (Зине Куприянович) и солистка группы Aura Юлия Быкова

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