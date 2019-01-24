«Его могли бы спасти!» Друзья Криса Кельми назвали имя виновного в его гибели

По словам медиков, причиной ухода из жизни актера стала прободная язва желудка.

Владимир Шанс, друг артиста, заявил, что приехавшие по вызову врачи рассказывали о неизвестной брюнетки, приглашавшей их к столу. При этом она была против отправки Кельми в больницу.

Владимир Шанс ФОТО: скриншот видео

"Приехали забирать, а когда зашли, первое, что увидели, стояла женщина, черноволосая. И вокруг валялись бутылки. Когда начали забирать, она сказала санитарам: "Отвезете Криса в морг и приезжайте: продолжим Новый год",

- передает слова Шанса издание Starhit.ru.

По мнению Шанса, этой женщиной якобы была его супруга Людмила, которая заинтересована в смерти артиста.

"Я скажу одно: ему можно было вызвать скорую вовремя, и его могли бы спасти. На мой взгляд, там произошло отравление, спиртное отравление",

- уверен приятель певца.

Адвокат семьи артиста Алексей Лобарев заявил в студии "Пусть говорят" о том, что жена заботилась о своем муже.

"29 января Крису вызывали скорую, жены еще не было.

30-го Людмила приехала, и вечером ему опять было плохо. 31 января - то же самое, ему стало плохо. Вечером, в пять или шесть часов, Людмила вызывает скорую: капельницы, успокоительное, обезболивающее сделали. Далее все нормально.

Никакого алкоголя не было. Первого числа ему стало плохо. Людмила сделала все возможное. Она до последнего находилась с ним",

- отметил правозащитник,

подчеркнув, что Кельми сам отказался от госпитализации.

Олег Пронишев ФОТО: скриншот видео

Выяснилось, что в 2014 году Крис Кельми написал доверенность Олегу Пронишеву, директору группы "Рок-Ателье", где он сам выступал.

Евгений Суслин ФОТО: скриншот видео

Ситуацию прояснил брат скончавшегося певца Евгений Суслин. "Доверенность была сроком 5 лет, которую Крис дал Олегу. У него были четкие договоренности с Крисом: процент с каждого концерта Олег должен был привозить ему",

- заявил родственник Кельми, добавив, что музыкант жил на отчисления с зарегистрированных 247 песен и гонораров от съемок.