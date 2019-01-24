«Его могли бы спасти!» Друзья Криса Кельми назвали имя виновного в его гибели

В СМИ активно продолжает обсуждаться причины смерти российского музыканта Криса Кельми, ушедшего из жизни 1 января 2019 года. Накануне состоялся эфир ток-шоу «Пусть говорят», которая посвящена трагическому событию. По мнению близких артиста, его можно было спасти. Слова друзей публикует портал Topnews.
По словам медиков, причиной ухода из жизни актера стала прободная язва желудка.
Владимир Шанс, друг артиста, заявил, что приехавшие по вызову врачи рассказывали о неизвестной брюнетки, приглашавшей их к столу. При этом она была против отправки Кельми в больницу.
"Приехали забирать, а когда зашли, первое, что увидели, стояла женщина, черноволосая. И вокруг валялись бутылки. Когда начали забирать, она сказала санитарам: "Отвезете Криса в морг и приезжайте: продолжим Новый год",
- передает слова Шанса издание Starhit.ru.
По мнению Шанса, этой женщиной якобы была его супруга Людмила, которая заинтересована в смерти артиста.
"Я скажу одно: ему можно было вызвать скорую вовремя, и его могли бы спасти. На мой взгляд, там произошло отравление, спиртное отравление",
- уверен приятель певца.
Адвокат семьи артиста Алексей Лобарев заявил в студии "Пусть говорят" о том, что жена заботилась о своем муже.
"29 января Крису вызывали скорую, жены еще не было.
30-го Людмила приехала, и вечером ему опять было плохо. 31 января - то же самое, ему стало плохо. Вечером, в пять или шесть часов, Людмила вызывает скорую: капельницы, успокоительное, обезболивающее сделали. Далее все нормально.
Никакого алкоголя не было. Первого числа ему стало плохо. Людмила сделала все возможное. Она до последнего находилась с ним",
- отметил правозащитник,
подчеркнув, что Кельми сам отказался от госпитализации.
Выяснилось, что в 2014 году Крис Кельми написал доверенность Олегу Пронишеву, директору группы "Рок-Ателье", где он сам выступал.
Ситуацию прояснил брат скончавшегося певца Евгений Суслин. "Доверенность была сроком 5 лет, которую Крис дал Олегу. У него были четкие договоренности с Крисом: процент с каждого концерта Олег должен был привозить ему",
- заявил родственник Кельми, добавив, что музыкант жил на отчисления с зарегистрированных 247 песен и гонораров от съемок.
Ранее телеведущая Дана Борисова после похорон Евгения Осина, заявляла, что Кельми станет следующим, кто умрет.