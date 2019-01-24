Чт, 24.01.2019
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  • Горячая красотка с фантастическими формами в БДСМ-костюме взбудоражила Сеть

Горячая красотка с фантастическими формами в БДСМ-костюме взбудоражила Сеть
Мужчины, не сойдите с ума!

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ФОТО: скриншот instagram.com/demirosemawby

Самым пикантным в образе девушки стала молния на трусиках спереди, на которую сразу обратили внимание пользователи Сети, в основном, как нетрудно догадаться, мужчины.

Сексапильная модель Деми Роуз снялась в кожаном костюме в стиле садомазо. Фотографии появились на официальной странице девушки в Instagram, сообщает Корреспондент.net.

На фото 23-летняя модель позирует в кожаном костюме, состоящем из трусиков с высокой талией и лифчика.

Обе части комплекта выполнены в стиле БДСМ - с пряжками и металлическими кольцами. На шее модели - садомазо-чокер.

Пользователи Сети отметили особо пикантную деталь - молнию на трусиках Роуз. За день два провокационных снимка из одной серии собрали более 305 тысяч лайков.

ФОТО: скриншот instagram.com/demirosemawby

ФОТО: скриншот instagram.com/demirosemawby

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