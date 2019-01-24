Парня по ошибке позвали на мальчишник, и он пролетел полстраны, чтобы оторваться

Все началось с того, что парень получил письмо на электронную почту с приглашением приехать на мальчишник некоего Анджело, которого он совсем не знает. Было очевидно, что письмо отправили по ошибке. Но предложение было достаточно интересное. Парни собирались как следует повеселиться, устроив вечеринку в стиле 80-х, а потом отправиться покататься на лыжах. И, вместо того чтобы это проигнорировать, Уилл решил в шутку ответить, пишет Би-би-си.

«Я не знаю, кто такой Анджело. Я Уилл Новак и живу в Аризоне. Вермонт, кажется, очень далеко от меня, чтобы поехать туда на мальчишник парня, которого я никогда не встречал. Но, как говорится, можете на меня рассчитывать...»

Развеселившийся парень даже не ожидал, что получит ответ с настойчивой просьбой приехать. Друзей жениха так позабавила ситуация, что они написали, что Уилла все очень ждут и будут рады встретиться с ним. В том числе Билл Новак, которому изначально предназначалось письмо, пишет Life.ru.

«Если ты думаешь, что мы шутим, то это не так. Приходи, мы просто умираем от желания встретиться!»

И Уилл согласился. Правда, лететь ему нужно было через полстраны. Поэтому парень решил собрать деньги на поездку на GoFundMe. Он поделился историей в соцсетях, и та стала набирать популярность, нужную сумму парню удалось собрать очень быстро. Но деньги продолжали поступать, и Уилл пообещал отдать их молодоженам.