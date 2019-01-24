Какие сочетания фруктов и лекарственных препаратов опасны для людей

Немало современных исследований доказывают большое воздействие рациона на организм. Продукты питания способны как принести пользу здоровью, так и навредить ему. И многие зависит от того, какие продукты и когда употреблять, пишет Menslife.com.

Когда доктор назначил прием лекарств, в большинстве случаев нужно откорректировать свой рацион. Некоторые комбинации еды и лекарств притормаживают действие препаратов, а то и плохо влияют на организм.

По мнению экспертов, небезопасно сочетание лекарств с грейпфрутами и аналогичными фруктами – помело, лаймы и горькие апельсины. Их употребление на несколько дней выводит из строя одну из систем организма (цитохромы), которая отвечает за обезвреживание некоторых лекарств.

В результате концентрация лекарств и их биодоступность в организме людей становится слишком большой. Их вещества без барьеров попадают в кровоток и наносят вред.

Как показало исследование, достаточно даже 200 миллилитров сока грейпфрута, чтобы остановить работу цитохромов на несколько дней.

Такой эффект особенно выраженный у препаратов для регулировки давления, снижения холестерина (статинов), разжижения крови, регуляции ритма сердцебиения, обезболивающих, препаратов против инфекций, в том числе эритромицин, многих антидепрессантов и препаратов для снижения тревожности, антикоагулянтов и лекарств, устраняющих проблемы с эрекцией.