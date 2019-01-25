Пт, 25.01.2019
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Оба голые! Дмитрий Маликов показал фото с подросшим сыном

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Дмитрий Маликов

ФОТО: Kirill Kallinikov / Sputnik / Scanpix

Ровно год назад 48-летний Дмитрий Маликов и его 54-летняя жена Елена снова стали родителями — суррогатная мать родила супругам сына Марка. В честь этого радостного события певец опубликовал совместное фото с малышом.

Певец наслаждается отцовскими заботами и старается проводить с малышом как можно больше времени. «Сын — это услада моих очей. Первое слово, которое он сказал, было "папа"», — делился Маликов в одном из интервью. 

24 января Марку исполнился год. В честь первого дня рождения сына Дмитрий разместил совместное трогательное фото в своем Instagram. 

ФОТО: Instagram

«Нам сегодня год!» — подписал снимок певец. Поклонники Маликова растрогались снимком отца с сыном и поздравили их с этим замечательным праздником.

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