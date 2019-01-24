Британская полиция задержала эстонца с золотым вибратором. Парень преследовал девушку-блогера

Издание пишет, что парень отправлял жительнице Великобритании ужасные письма с угрозами и даже поехал из Эстонии в Великобританию, чтобы найти блогера, взяв с собой «зловещий набор», включающий фаллоимитатор золотого цвета.

Девушка-ютубер стала «жертвой» 24-летнего Кейо, она даже связалась с полицией, чтобы хоть как-то успокоить эстонца и защитить себя.

Несмотря на это, молодой человек и дальше отправлял блогеру письма с угрозами и сексуальным подтекстом. В сообщениях эстонский парень угрожал изнасиловать и убить девушку-блогера из Мерсисайда.

В апреле прошлого года эстонец отправился в Великобританию. Он отправлял девушек в Twitter сообщения, добавляя снимки ее дома в Ливерпуле. После этого девушка рассказала о случившемся своему отцу.

Отец девушки попытался убедить молодого человека в том, что она не живет в этом доме. Также глава семейства связался с полицией.

На следующий день, когда полицейские поехали в дом к девушек устанавливать кнопку паники, они увидели у дома парня, который, завидев стражей порядка, скрылся в припаркованной неподалеку машине.

Эстонец, чей отец сидел за рулем автомобиля, оказал полиции сопротивление, но его задержали.

В автомобиле полицейские нашли сумку с сомнительным содержанием. Внутри был скотч, отвертка, коричневые перчатки и маски на лицо. Еще в сумке был карманный фонарик, ремень, раствор аммиака, шприц, бинокль, искусственные цветы и вещь, которую стражи порядка назвали как: «золотой дилдо».

Суд Ливерпуля нашел тексты переписки, где эстонец пишет девушке-ютуберу, что они предначертаны друг другу судьбой. Эти письма парень отправлял девушке в период с мая по июнь 2017 года, в ноябре ей стали поступать более сумасшедшие сообщения в Twitter.

По словам прокурора, в письме парень написал, что в следующем году едет в Великобританию, где осуществит цель своей жизни - убить девушку-ютубера.

Парень в своей переписке подробно описывал, что хочет сделать с девушкой. Несмотря на это, в суде молодой человек отрицал планирование изнасилования и убийства, но историю с преследованием девушки он отрицать не стал.