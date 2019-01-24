Британская полиция задержала эстонца с золотым вибратором. Парень преследовал девушку-блогера

Британское издание Liverpool Echo пишет о молодом человеке из Эстонии, который, как предполагается, угрожал ограбить, изнасиловать и убить свою жертву, английскую девушку-ютубера.
Издание пишет, что парень отправлял жительнице Великобритании ужасные письма с угрозами и даже поехал из Эстонии в Великобританию, чтобы найти блогера, взяв с собой «зловещий набор», включающий фаллоимитатор золотого цвета.
Девушка-ютубер стала «жертвой» 24-летнего Кейо, она даже связалась с полицией, чтобы хоть как-то успокоить эстонца и защитить себя.
Несмотря на это, молодой человек и дальше отправлял блогеру письма с угрозами и сексуальным подтекстом. В сообщениях эстонский парень угрожал изнасиловать и убить девушку-блогера из Мерсисайда.
В апреле прошлого года эстонец отправился в Великобританию. Он отправлял девушек в Twitter сообщения, добавляя снимки ее дома в Ливерпуле. После этого девушка рассказала о случившемся своему отцу.
Отец девушки попытался убедить молодого человека в том, что она не живет в этом доме. Также глава семейства связался с полицией.
На следующий день, когда полицейские поехали в дом к девушек устанавливать кнопку паники, они увидели у дома парня, который, завидев стражей порядка, скрылся в припаркованной неподалеку машине.
Эстонец, чей отец сидел за рулем автомобиля, оказал полиции сопротивление, но его задержали.
В автомобиле полицейские нашли сумку с сомнительным содержанием. Внутри был скотч, отвертка, коричневые перчатки и маски на лицо. Еще в сумке был карманный фонарик, ремень, раствор аммиака, шприц, бинокль, искусственные цветы и вещь, которую стражи порядка назвали как: «золотой дилдо».
Суд Ливерпуля нашел тексты переписки, где эстонец пишет девушке-ютуберу, что они предначертаны друг другу судьбой. Эти письма парень отправлял девушке в период с мая по июнь 2017 года, в ноябре ей стали поступать более сумасшедшие сообщения в Twitter.
По словам прокурора, в письме парень написал, что в следующем году едет в Великобританию, где осуществит цель своей жизни - убить девушку-ютубера.
Парень в своей переписке подробно описывал, что хочет сделать с девушкой. Несмотря на это, в суде молодой человек отрицал планирование изнасилования и убийства, но историю с преследованием девушки он отрицать не стал.
Начался судебный процесс, молодой человек был оправдан. Медики установили, что парень страдает Синдромом Аспергера, у него аутизм и другие психические расстройства.