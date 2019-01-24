Чт, 24.01.2019
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  • Учитель попросила не приносить цветы на ее похороны. Вместо этого у нее была другая просьба...

Учитель попросила не приносить цветы на ее похороны. Вместо этого у нее была другая просьба...

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ФОТО: Социальные сети

Человек, преданный своему делу остается таким до конца своих дней. Есть даже пример, когда момент похорон превращен ими в гимн любви и верности своей профессии. История жизни и смерти 58-летней учителя из штата Джорджия Тэмми Уодделл тому подтверждение, пишет Фабиоса.

Тэмми проработала учителем начальной школы 30 лет. Она очень любила своих учеников, школьную атмосферу. В 2003 году была признана лучшим учителем. Ее особое внимание было обращено к местной программе, которая помогала детям приобретать канцтовары и расходные материалы, если у них не было средств.

Тэмми Уодделл также помогала подрастающему поколению, чем могла. Но у нее нашли онкозаболевание, после чего она ушла из школы. 

Когда стало ясно, что дни сочтены, педагог попросила не тратить деньги на цветы для ее похорон, а пожертвовать их на рюкзаки со школьными принадлежностями для нуждающихся детей. Так она будет спокойна, что ее подопечные не останутся без необходимых вещей. 

Волю педагога выполнили. Рюкзаки собрали и принесли в церковь, а потом учителя доставили их в школу. Двоюродный брат Тэмми, тоже педагог, Брэд Джонсон рассказал об этой истории в Twitter. Пост моментально стал вирусным, люди откликнулись и начали делать пожертвования, чтобы почтить память благородного педагога. Отклики пришли даже из Великобритании!

По словам 35-летнего Кевина Уодделла, сына покойной, преданность и страсть к своей работе - это то, что всегда отличало его мать. Поэтому он не удивлен ее просьбой, она выглядит вполне в духе Тэмми - педагога с большим любящим сердцем.

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