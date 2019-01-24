Учитель попросила не приносить цветы на ее похороны. Вместо этого у нее была другая просьба...

Человек, преданный своему делу остается таким до конца своих дней. Есть даже пример, когда момент похорон превращен ими в гимн любви и верности своей профессии. История жизни и смерти 58-летней учителя из штата Джорджия Тэмми Уодделл тому подтверждение, пишет Фабиоса.
Тэмми проработала учителем начальной школы 30 лет. Она очень любила своих учеников, школьную атмосферу. В 2003 году была признана лучшим учителем. Ее особое внимание было обращено к местной программе, которая помогала детям приобретать канцтовары и расходные материалы, если у них не было средств.
Тэмми Уодделл также помогала подрастающему поколению, чем могла. Но у нее нашли онкозаболевание, после чего она ушла из школы.
Когда стало ясно, что дни сочтены, педагог попросила не тратить деньги на цветы для ее похорон, а пожертвовать их на рюкзаки со школьными принадлежностями для нуждающихся детей. Так она будет спокойна, что ее подопечные не останутся без необходимых вещей.
Волю педагога выполнили. Рюкзаки собрали и принесли в церковь, а потом учителя доставили их в школу. Двоюродный брат Тэмми, тоже педагог, Брэд Джонсон рассказал об этой истории в Twitter. Пост моментально стал вирусным, люди откликнулись и начали делать пожертвования, чтобы почтить память благородного педагога. Отклики пришли даже из Великобритании!
По словам 35-летнего Кевина Уодделла, сына покойной, преданность и страсть к своей работе - это то, что всегда отличало его мать. Поэтому он не удивлен ее просьбой, она выглядит вполне в духе Тэмми - педагога с большим любящим сердцем.