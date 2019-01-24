Учитель попросила не приносить цветы на ее похороны. Вместо этого у нее была другая просьба...

Тэмми проработала учителем начальной школы 30 лет. Она очень любила своих учеников, школьную атмосферу. В 2003 году была признана лучшим учителем. Ее особое внимание было обращено к местной программе, которая помогала детям приобретать канцтовары и расходные материалы, если у них не было средств.

Тэмми Уодделл также помогала подрастающему поколению, чем могла. Но у нее нашли онкозаболевание, после чего она ушла из школы.

Когда стало ясно, что дни сочтены, педагог попросила не тратить деньги на цветы для ее похорон, а пожертвовать их на рюкзаки со школьными принадлежностями для нуждающихся детей. Так она будет спокойна, что ее подопечные не останутся без необходимых вещей.

Волю педагога выполнили. Рюкзаки собрали и принесли в церковь, а потом учителя доставили их в школу. Двоюродный брат Тэмми, тоже педагог, Брэд Джонсон рассказал об этой истории в Twitter. Пост моментально стал вирусным, люди откликнулись и начали делать пожертвования, чтобы почтить память благородного педагога. Отклики пришли даже из Великобритании!