Александр Шепс признался, что не берет денег за помощь нуждающимся людям

В людях говорит скорбь и боль утраты, они хотят найти объяснение случившемуся с ними несчастью и выйти на контакт с ушедшими близкими. Часто обращаются с «порчей». Но в 90% случаев я объясняю людям, что все их проблемы легко разрешимы и никакой порчи на них нет.

Сложнее всего работать с проблемой, которой не существует. Иногда бывает очень сложно объяснить людям, что им вовсе не требуется помощь экстрасенса. Проявление реального мистицизма скорее интересно, нежели сложно, для профессионального эзотерика.

Огромное количество людей сами навещают меня после встречи, но лишь для того, чтобы подзарядиться позитивом и рассказать о своих успехах. Это всегда приятно.

Экстрасенс — это не Господь Бог и чтобы не разочароваться в своих ожиданиях, нужно трезво оценивать ситуацию, в которой вы оказались. В некоторых случаях я советую обратиться к какому-то конкретному специалисту, и не утопать в наивных надеждах, где каждая потерянная минута бывает слишком дорога. И речь идет вовсе не о финансах.

Бывают случаи, когдя сам предлагаю помощь. И в этом случае она абсолютно бесплатна. Часто в поездках, в аэропорту или на вокзале подходят люди и просят дать совет. К некоторым подхожу и сам.