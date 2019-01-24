Большой день настал, приготовьтесь! Сегодня вечером в Saku Suurhall произойдет невероятное

Награды найдут своих обладателей в 17 категориях. Насколько уже известно, приз «Вклад в эстонскую музыку» заслужил ансамбль Mahavok. В категории «Лучшее видео года» приз заберет Tommy Cash, поскольку у него нет конкурентов в этой номинации. В этом году Cash, вероятно, получит целых 6 наград!

Русских артистов Эстонии, как правило, на премию не выдвигают. Из эстонцев еще есть шанс урвать награды вот кому: Estonian Voices, рэпер Nublu, Ewert and The Two Dragons, NOËP, Revals и Lenna. Это далеко не все артисты.

ФОТО: EMA 2019

Какой будет шоу-программа в этом году, пока организаторы не рассказывают. Известно лишь что одним из ведущих вечера будет шоумен Рейго Ахвен.

ФОТО: Eesti Muusikaauhinnad

ФОТО: PRIIT SIMSON/PM/SCANPIX BALTICS

ФОТО: Lilli Tölp

ФОТО: EMA 2019

ФОТО: Sander Ilvest