Чт, 24.01.2019
В Эстонии предлагают работу гадалкам и предсказателям на дому, официальный договор! СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Большой день настал, приготовьтесь! Сегодня вечером в Saku Suurhall произойдет невероятное

Большой день настал, приготовьтесь! Сегодня вечером в Saku Suurhall произойдет невероятное

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Eesti Muusikaauhinnad gala.

ФОТО: Promopilt

Сегодня вечером тысячи жителей и гостей Таллинна соберутся в Saku Suurhall на главном музыкальном событии года - церемонии вручения музыкальных наград EMA 2019. С 18:00 людей будут запускать в концертный зал, шоу-программа начнется в 19:30, трансляция пройдет на Kanal 2 и Kanal 11, а еще на портале Elu24 и радиостанции Elmar. 

Награды найдут своих обладателей в 17 категориях. Насколько уже известно, приз «Вклад в эстонскую музыку» заслужил ансамбль Mahavok. В категории «Лучшее видео года» приз заберет Tommy Cash, поскольку у него нет конкурентов в этой номинации. В этом году Cash, вероятно, получит целых 6 наград! 

Русских артистов Эстонии, как правило, на премию не выдвигают. Из эстонцев еще есть шанс урвать награды вот кому: Estonian Voices, рэпер Nublu, Ewert and The Two Dragons, NOËP, Revals и Lenna. Это далеко не все артисты. 

ФОТО: EMA 2019

Какой будет шоу-программа в этом году, пока организаторы не рассказывают. Известно лишь что одним из ведущих вечера будет шоумен Рейго Ахвен. 

ФОТО: Eesti Muusikaauhinnad

ФОТО: PRIIT SIMSON/PM/SCANPIX BALTICS

ФОТО: Lilli Tölp

ФОТО: EMA 2019

ФОТО: Sander Ilvest

ФОТО: Kalle Veesaar

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ