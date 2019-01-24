Покалеченная жена Башарова показала подросшего сына

Елизавета Шевыркова, супруга скандально известного актера Марата Башарова, обнародовала фотографию их подросшего сына Марселя. По мнению фанатов, мальчик очень похож на именитого отца, пишет Дни.ру.
Летом 2016 года Елизавета Шевыркова родила Марату Башарову сына. Мальчику уже два с половиной года. По мнению Лизы, Марсель быстро растет и меняется. Поклонники убеждены, что малыш – копия именитого отца.
"Вылитый папа!", "Сладкий какой!", "Как быстро меняется!", "Копия бати!", "Ли, ну такой он чудесный!", "Красивый малыш", "Щеки – наливные яблочки", "Марат в миниатюре!!! Красавчик!!!" – рассыпались в комплиментах поклонники.
Впрочем, некоторые комментарии оказались неоднозначными. "Классный малыш! Папино выражение лица. Жаль только, что папа злодей...", "Отличный малыш. Лишь бы не пошел характером в папашу", – высказались подписчики, имея в виду скандальный инцидент, который произошел в семье Башаровых незадолго до Нового года.
В конце декабря 2018 года стало известно, что Марат Башаров проявил силу в отношениях с женой Елизаветой Шевырковой. Как рассказал брат женщины, популярный актер сломал нос супруге. По его словам, это не первый конфликт в паре. Якобы осенью прошлого года актер напал на Елизавету и сломал ей палец.
"В прошлый раз он протрезвел, извинился, сказал, что попутал. Лиза решила его простить и просила не афишировать", – сообщил родственник Шевырковой в недавнем интервью. На сей раз Федор решил не спускать это дело на тормозах и сообщил, что намерен привлечь Марата Башарова к ответственности.