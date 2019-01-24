Покалеченная жена Башарова показала подросшего сына

Летом 2016 года Елизавета Шевыркова родила Марату Башарову сына. Мальчику уже два с половиной года. По мнению Лизы, Марсель быстро растет и меняется. Поклонники убеждены, что малыш – копия именитого отца.

"Вылитый папа!", "Сладкий какой!", "Как быстро меняется!", "Копия бати!", "Ли, ну такой он чудесный!", "Красивый малыш", "Щеки – наливные яблочки", "Марат в миниатюре!!! Красавчик!!!" – рассыпались в комплиментах поклонники.

Впрочем, некоторые комментарии оказались неоднозначными. "Классный малыш! Папино выражение лица. Жаль только, что папа злодей...", "Отличный малыш. Лишь бы не пошел характером в папашу", – высказались подписчики, имея в виду скандальный инцидент, который произошел в семье Башаровых незадолго до Нового года.

ФОТО: instagram.com/elizavetabasharova

В конце декабря 2018 года стало известно, что Марат Башаров проявил силу в отношениях с женой Елизаветой Шевырковой. Как рассказал брат женщины, популярный актер сломал нос супруге. По его словам, это не первый конфликт в паре. Якобы осенью прошлого года актер напал на Елизавету и сломал ей палец.