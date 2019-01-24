Смело! 48-летняя Наоми Кэмпбелл надела прозрачное платье на голое тело

В прошлом году Наоми Кэмпбелл шокировала поклонников, намекнув на то, что выходит на пенсию после тридцати лет работы в модной индустрии. Но модель доказала, что пока не собирается прекращать свою карьеру.

В Париже на нынешней Неделе высокой моды самый смелый наряд неожиданно достался Наоми Кэмпбелл. «Черная пантера» продефилировала по подиуму в абсолютно прозрачном платье, обнажившем ее грудь. Самообладанию модели можно только позавидовать: на ее лице не дрогнул ни один мускул, когда она вышагивала по «языку» с практически оголенным бюстом.