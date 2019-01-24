Фото: Екатерина Климова расплакалась в свой 41-й день рождения

Сегодня, 24 января, день рождения отмечает одна из самых привлекательных актрис российского кинематографа Екатерина Климова. Артистка опубликовала фотографию, на которой запечатлена с красными от слез глазами и подтеками туши на лице.
Екатерине Климовой исполнился 41 год. А кто даст?! Популярная актриса тщательно следит за собой, поэтому отличается стройной фигурой и аппетитными формами. При этом у Екатерины четверо детей и молодой муж, актер Гела Месхи. Климова – востребованная актриса, она снимается в кино и сериалах, играет в театре.
Зрители любят актрису и симпатию выражают в различных знаках внимания, в основном цветами. Получив очередную порцию букетов и внимания, Екатерина Климова, видимо, не смогла сдержать слез. "Спасибо, Лиепая. Едем дальше", – поблагодарила актриса.
Снимок заплаканной Екатерины Климовой заинтриговал фанатов.
Разумеется, Климова получила множество поздравлений и пожеланий. А ранее добрые слова фанаты расточали ее бывшему мужу, актеру Игорю Петренко. Его молодая супруга, актриса Кристина Бродская, родила третью дочь. Радостное событие случилось еще 20 января, но известно об этом стало лишь сейчас. Новость сообщил театральный режиссер Лев Рахлин со сцены ДК имени Горького, и она стала настоящей сенсацией. Сразу после спектакля Петренко поехал в роддом.