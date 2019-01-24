Фото: Екатерина Климова расплакалась в свой 41-й день рождения

Екатерине Климовой исполнился 41 год. А кто даст?! Популярная актриса тщательно следит за собой, поэтому отличается стройной фигурой и аппетитными формами. При этом у Екатерины четверо детей и молодой муж, актер Гела Месхи. Климова – востребованная актриса, она снимается в кино и сериалах, играет в театре.

Зрители любят актрису и симпатию выражают в различных знаках внимания, в основном цветами. Получив очередную порцию букетов и внимания, Екатерина Климова, видимо, не смогла сдержать слез. "Спасибо, Лиепая. Едем дальше", – поблагодарила актриса.

Снимок заплаканной Екатерины Климовой заинтриговал фанатов.

Екатерина Климова ФОТО: Instagram