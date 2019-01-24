Зачем!? Новое фото Волочковой у мужских ног стало сенсацией в Сети

Снимок стал сенсацией, собравшей множество комментариев. Почему-то не все фанаты порадовались за идиллию в отношениях балерины с избранником. Судя по отзывам, у многих комментаторов фото вызвало негативные эмоции.

О том, кто является ее любимым мужчиной, Анастасия Волочкова предпочитает не рассказывать. Балерина лишь сообщила, что познакомилась с ним в общей компании, живет он в том же поселке, что и она, а имя его переводится как "царь". В Сети ходят слухи, что артистка выдумала этот роман. Якобы избранника изображает ее работник, муж кухарки.