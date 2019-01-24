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  • Зачем!? Новое фото Волочковой у мужских ног стало сенсацией в Сети

Зачем!? Новое фото Волочковой у мужских ног стало сенсацией в Сети

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Анастасия Волочкова

ФОТО: Скриншот с Instagram

Анастасия Волочкова продолжает строить интриги вокруг своей личной жизни. Балерина показывает различные части тела любимого мужчины, на сей раз – его обнаженные ноги, к которым нежно прижалась.

Снимок стал сенсацией, собравшей множество комментариев. Почему-то не все фанаты порадовались за идиллию в отношениях балерины с избранником. Судя по отзывам, у многих комментаторов фото вызвало негативные эмоции. 

ФОТО: Instagram

О том, кто является ее любимым мужчиной, Анастасия Волочкова предпочитает не рассказывать. Балерина лишь сообщила, что познакомилась с ним в общей компании, живет он в том же поселке, что и она, а имя его переводится как "царь". В Сети ходят слухи, что артистка выдумала этот роман. Якобы избранника изображает ее работник, муж кухарки.

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