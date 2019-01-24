Вызывающий макияж и голое тело: в Сети раскритиковали образ Кристен Стюарт

В этот раз модели дефилировали вдоль бассейна роскошной виллы, в которую на один вечер превратился знаменитый Гран-пале. Увидеть грандиозное шоу своими глазами пришло много звездных гостей, среди которых Тильда Суинтон, Саша Лусс, Сесиль Кассель, Фаррел Уильямс, Марион Котийяр, Кристен Стюарт и другие.

Последняя, кстати, привлекла внимание не только тем, что появилась на модном показе без своей возлюбленной Сары Динкин, но и экстравагантным и вызывающим образом. Так, Кристен Стюарт, которая является музой Карла Лагерфельда, приехала на шоу в наряде из осенне-зимней коллекции 2019 от Chanel: твидовый пиджак, надетый на голое тело, актриса сочетала с блестящими брюками. Завершал образ вызывающий макияж - яркие тени на глазах и красная помада на губах.