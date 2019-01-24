Чт, 24.01.2019
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  • Вызывающий макияж и голое тело: в Сети раскритиковали образ Кристен Стюарт

Вызывающий макияж и голое тело: в Сети раскритиковали образ Кристен Стюарт

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Kristen Stewart

ФОТО: Jean-Marc Haedrich/SIPA / Jean-Marc Haedrich/SIPA

В последнее время звезда фильма "Сумерки" все чаще удивляет поклонников экстравагантными образами.

ФОТО: LAURENT LAURENT VU/SIPA / LAURENT LAURENT VU/SIPA

ФОТО: LAURENT LAURENT VU/SIPA / LAURENT LAURENT VU/SIPA

ФОТО: LAURENT LAURENT VU/SIPA / LAURENT LAURENT VU/SIPA

Кажется, сейчас практически все представители fashion-мира съехались в Париж - во французской столице проходит традиционная Неделя моды.

ФОТО: LAURENT LAURENT VU/SIPA / LAURENT LAURENT VU/SIPA

22 января свою новую кутюрную коллекцию презентовал Chanel.

В этот раз модели дефилировали вдоль бассейна роскошной виллы, в которую на один вечер превратился знаменитый Гран-пале. Увидеть грандиозное шоу своими глазами пришло много звездных гостей, среди которых Тильда Суинтон, Саша Лусс, Сесиль Кассель, Фаррел Уильямс, Марион Котийяр, Кристен Стюарт и другие.

Последняя, кстати, привлекла внимание не только тем, что появилась на модном показе без своей возлюбленной Сары Динкин, но и экстравагантным и вызывающим образом. Так, Кристен Стюарт, которая является музой Карла Лагерфельда, приехала на шоу в наряде из осенне-зимней коллекции 2019 от Chanel: твидовый пиджак, надетый на голое тело, актриса сочетала с блестящими брюками. Завершал образ вызывающий макияж - яркие тени на глазах и красная помада на губах.

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