Легче отобрать сына: кровавая драма оказалась на руку Ксении Собчак

Столкновение Максима Виторгана и Константина Богомолова стало настоящей сенсацией на фоне спокойного, расслабленного новогодними праздниками и отпусками знаменитостей января. Мало кто мог предположить, что такие итальянские страсти кипят вокруг Ксении Собчак.

Особенно удивлены фактом драки Панды и Ослика Иа, как за глаза называют Виторгана и Богомолова, в театральных кругах. Говорят, оба не способны и мухи обидеть, и якобы именно Собчак стала режиссером этой кровавой драмы. Дескать, она так закрутила ситуацию, так настроила мужа, что тот не выдержал и врезал ее предполагаемому любовнику.

Можно представить моральное состояние Максима: с тех пор, как он женился на Ксении, в Сети и СМИ то и дело обсуждали его профессиональную "несостоятельность" и причисляли чуть ли не к альфонсам, сравнивая его доходы с заработками именитой супруги. Тут и обычный человек вскоре сломался бы, что уж говорить об актере, у которого по роду деятельности более тонкая душевная организация.

Как утверждает "Экспресс-газета", Ксения Собчак специально довела мужа и натравила его на Константина Богомолова, чтобы в случае развода было легче отобрать у Максима их сына Платона. Говорят, телеведущая все продумала заранее, а муж и любовник оказались просто марионетками в ее руках.

Если бы драки не было, то суд, считает издание, еще бы подумал, к кому из родителей определить Платона после их развода. Максиму Виторгану было бы легко доказать, что причиной распада семьи является безнравственное поведение Ксении Собчак. Есть много свидетельств (одни фото в Instagram чего стоят) и того, что она уделяет сыну крайне мало внимания сын и воспитанием ребенка занимается Максим Виторган. Теперь, когда произошло столкновение актера и режиссера, телеведущей будет легче доказать, что ее муж агрессивен и может представлять опасность для ребенка.