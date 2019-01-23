Сказке конец: русскую жену короля Малайзии отправляют в Москву

Отрекшийся от престола ради женитьбы на обладательнице титула «Мисс Москва» король Малайзии готовит документы на развод. Брак Мухаммада V и русской красавицы Оксаны Воеводиной продлился несколько месяцев.
«Поговаривают, что сейчас идет процесс подготовки соответствующих документов. Брак продлился несколько месяцев. Зато какая свадьба в Барвихе была!» – сообщает Telegram-канал «Только никому», пишет Dni.ru.
Российская модель Оксана Воеводина в прошлом году вышла замуж за короля. Шикарную свадьбу для родственников и друзей 25-летней Оксаны 49-летний король Малайзии Мухаммад V сыграл в подмосковной Барвихе. Платье для невесты шил Валентин Юдашкин. Сообщалось, что ради возлюбленного модель приняла ислам и взяла мусульманское имя Рихана.
6 января стало известно, что король Мухаммад V отрекся от престола. В официальном заявлении малайзийского королевского дворца сообщалось, что причина – состояние здоровья монарха. Однако, по другой информации, решение было вызвано резким недовольством правителей регионов Малайзии браком короля с россиянкой Оксаной Воеводиной. Новый правитель страны будет избран 24 января.
Позже появились сообщения о том, что бывший король Малайзии и его молодая жена, обладательница титула «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина, ждут ребенка. Как писали СМИ, супруги хотят полностью посвятить себя семье.
Ранее пользователи Сети раскопали детали прежней жизни Оксаны Горбатенко-Воеводиной. В 2013 году девушка, поразительно похожая на Оксану, участвовала во втором сезоне реалити-шоу «Каникулы в Мексике» на MTV. 20-летняя Воеводина пришла на проект под именем Ксения Дягилева.