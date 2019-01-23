Сказке конец: русскую жену короля Малайзии отправляют в Москву

«Поговаривают, что сейчас идет процесс подготовки соответствующих документов. Брак продлился несколько месяцев. Зато какая свадьба в Барвихе была!» – сообщает Telegram-канал «Только никому», пишет Dni.ru.

Российская модель Оксана Воеводина в прошлом году вышла замуж за короля. Шикарную свадьбу для родственников и друзей 25-летней Оксаны 49-летний король Малайзии Мухаммад V сыграл в подмосковной Барвихе. Платье для невесты шил Валентин Юдашкин. Сообщалось, что ради возлюбленного модель приняла ислам и взяла мусульманское имя Рихана.

6 января стало известно, что король Мухаммад V отрекся от престола. В официальном заявлении малайзийского королевского дворца сообщалось, что причина – состояние здоровья монарха. Однако, по другой информации, решение было вызвано резким недовольством правителей регионов Малайзии браком короля с россиянкой Оксаной Воеводиной. Новый правитель страны будет избран 24 января.

Позже появились сообщения о том, что бывший король Малайзии и его молодая жена, обладательница титула «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина, ждут ребенка. Как писали СМИ, супруги хотят полностью посвятить себя семье.