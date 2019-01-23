Почему стюардесса держит руки за спиной, когда встречает пассажиров? Никогда бы не подумал!

Некоторые считают, что такая поза является элементом этикета или правилом конкретной авиакомпании. Но на самом деле положение рук за спиной объясняется тем, что во время посадки пассажиров на борт, стюардессы должны пересчитать количество пассажиров зашедших в самолет и проще всего это можно сделать с помощью специального устройства - кликера. Кликер легко помещается в руке и процесс подсчета незаметен для пассажиров.

Принцип работы кликера довольно прост - стюардесса нажимает кнопку на устройстве каждый раз, когда пассажир поднимается на борт. Это позволяет максимально упростить задачу подсчета пассажиров и не тратить на это лишнее время.

На самом деле, стюарды и стюардессы выполняют огромное количество функций до, во время и после полета, о которых вы, возможно, даже не подозреваете.