Топ-8 продуктов, повышающих тестостерон у мужчин: будь силен и в постели!

Продукты питания, порой, действуют не хуже аптечных витаминов и лекарственных средств. Это было доказано неоднократными исследованиями ученых.
Недавно специалисты получили новую информацию, касательно продуктов, которая будет полезна для мужчин, пишет Menslife.com.
Ученые в ходе проведения эксперимента выяснили, какие продукты питания способствуют повышению количества тестостерона. Гормон играет немаловажную роль в наборе мышечной массы, в сексуальных способностях. Также он благоприятно воздействует на костные ткани.
Итак, Топ продуктов для повышения тестостерона.
1. Устрицы
Морепродукты лидируют среди других по содержанию цинка. Химическое вещество улучшает качество спермы и половую функцию.
Для мужчин опасен недостаток цинка. Дефицит вещества грозит половой дисфункцией и сниженным количеством тестостерона.
2. Имбирь
Согласно исследованиям, имбирь в рационе улучшает мужскую потенцию. Если его употреблять каждый день, количество гормона возрастет на 17–18%.
Корень имбиря можно добавлять в свежевыжатые соки, в салаты или чай.
3. Совевое молоко
Продукт богатый витамином D, который способствует поддержанию нормального количества тестостерона в организме.
Не менее полезное растительное молоко из миндаля, льна или же сои. В большом количестве витамин D содержится и в грибах шиитаке.
4. Листовые овощи зеленого цвета
Зеленые листовые овощи насыщены магнием. Микроэлемент снимает нервное напряжение и при этом благоприятно сказывается на мужской половой функции.
Приучи себя каждый день съедать большую тарелку салата, основой которого будет любая листовая зелень: белокочанная капуста, салат Айсберг, руккола, шпинат, петрушка, кинза.
5. Рыбий жир и жирные сорта рыбы
Такие продукты богаты жирными кислотами Омега-3. Они не только улучшают здоровье сердца и сосудов, но и способствуют выработке мужского гормона.
Особенно полезны сельдь, мойва, сардины, форель или же скумбрия.
6. Репчатый лук
Овощ также положительно действует на сердце и сосуды. Кроме того, он улучшает половую функцию.
Если смущает запах лука, можно употреблять его в маринованном виде.
7. Гранат
Фрукт насыщенный антиоксидантами. Он улучшает функционирование сердца и помогает снизить последствия стресса. Кроме того, гранат способствует выработке тестостерона на 24%.
8. Оливковое масло
Полезно масло нерафинированное холодного отжима. Тогда оно больше сохраняет своих свойств. Такой продукт улучшает здоровье в целом, в частности улучшает состояние репродуктивной системы.
Полезные свойства для мужского здоровья перечисленных продуктов питания доказано экспертами. Чтобы эффект был положительным, важно употреблять их регулярно и при этом не забывать о здоровом образе жизни и физической активности, которая также очень хорошо помогает выработке тестостерона. Тогда положительный эффект не заставит себя должно ожидать.