Топ-8 продуктов, повышающих тестостерон у мужчин: будь силен и в постели!

Недавно специалисты получили новую информацию, касательно продуктов, которая будет полезна для мужчин, пишет Menslife.com.

Ученые в ходе проведения эксперимента выяснили, какие продукты питания способствуют повышению количества тестостерона. Гормон играет немаловажную роль в наборе мышечной массы, в сексуальных способностях. Также он благоприятно воздействует на костные ткани.

Итак, Топ продуктов для повышения тестостерона.

1. Устрицы

Морепродукты лидируют среди других по содержанию цинка. Химическое вещество улучшает качество спермы и половую функцию.

Для мужчин опасен недостаток цинка. Дефицит вещества грозит половой дисфункцией и сниженным количеством тестостерона.

2. Имбирь

Согласно исследованиям, имбирь в рационе улучшает мужскую потенцию. Если его употреблять каждый день, количество гормона возрастет на 17–18%.

Корень имбиря можно добавлять в свежевыжатые соки, в салаты или чай.

3. Совевое молоко

Продукт богатый витамином D, который способствует поддержанию нормального количества тестостерона в организме.

Не менее полезное растительное молоко из миндаля, льна или же сои. В большом количестве витамин D содержится и в грибах шиитаке.

4. Листовые овощи зеленого цвета

Зеленые листовые овощи насыщены магнием. Микроэлемент снимает нервное напряжение и при этом благоприятно сказывается на мужской половой функции.

Приучи себя каждый день съедать большую тарелку салата, основой которого будет любая листовая зелень: белокочанная капуста, салат Айсберг, руккола, шпинат, петрушка, кинза.

5. Рыбий жир и жирные сорта рыбы

Такие продукты богаты жирными кислотами Омега-3. Они не только улучшают здоровье сердца и сосудов, но и способствуют выработке мужского гормона.

Особенно полезны сельдь, мойва, сардины, форель или же скумбрия.

6. Репчатый лук

Овощ также положительно действует на сердце и сосуды. Кроме того, он улучшает половую функцию.

Если смущает запах лука, можно употреблять его в маринованном виде.

7. Гранат

Фрукт насыщенный антиоксидантами. Он улучшает функционирование сердца и помогает снизить последствия стресса. Кроме того, гранат способствует выработке тестостерона на 24%.

8. Оливковое масло

Полезно масло нерафинированное холодного отжима. Тогда оно больше сохраняет своих свойств. Такой продукт улучшает здоровье в целом, в частности улучшает состояние репродуктивной системы.