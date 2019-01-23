Узнайте секрет шампиньонов, о котором вы даже не подозревали

Ученые назвали лучшие продукты, которые помогут организму получить больше столь полезного для него витамина D, пишет Medikforum.ru.

Продукт 1: рыба. Лучшими источниками витамина D являются семга, тунец, сардина. Помимо того, в этих видах рыбы много Омега-3 и белка, которые поддержат здоровые функции мозга, сердца и мышц.

Продукт 2: говяжья печень. Помимо витамина D, печень содержит такие полезные вещества, как витамины групп А, В, Е, К, аминокислоты, микро- и макроэлементы. Ее употребление зимой повышает иммунитет и помогает организму бороться с инфекциями, активизирует выведение лишнего холестерина и служит отличной профилактикой атеросклероза.

Продукт 3: кисломолочные изделия. Налегайте на ряженку и кефир, они также входят в список лучших зимой D-содержащих продуктов. Микрофлора ряженки и кефира, попадая в организм человека, продуцирует молочную кислоту, которая препятствует размножению патогенных микроорганизмов и обезвреживает их.

Продукт 4: шампиньоны. Они действительно лучшие. Ни один из известных продуктов не позволяет организму получать столько же витамина D, сколько его дают грибы. Три-четыре гриба шампиньона содержат достаточно, чтобы удовлетворить суточную потребность человека. Чтобы в грибах образовался витамин D, их необходимо выставить на солнце, после чего убрать в тень, чтобы произошла необходимая химическая реакция.