Узнайте секрет шампиньонов, о котором вы даже не подозревали

Витамин D зимой – один из важнейших. Он существенно улучшает здоровье сердца и сосудов, поддерживает функции легких, связанные с подачей кислорода в мышцы, защищает от депрессии. В организме витамин вырабатывается в коже под воздействием солнечных лучей. Как восполнить его количество, если солнца зимой слишком мало?
Ученые назвали лучшие продукты, которые помогут организму получить больше столь полезного для него витамина D, пишет Medikforum.ru.
Продукт 1: рыба. Лучшими источниками витамина D являются семга, тунец, сардина. Помимо того, в этих видах рыбы много Омега-3 и белка, которые поддержат здоровые функции мозга, сердца и мышц.
Продукт 2: говяжья печень. Помимо витамина D, печень содержит такие полезные вещества, как витамины групп А, В, Е, К, аминокислоты, микро- и макроэлементы. Ее употребление зимой повышает иммунитет и помогает организму бороться с инфекциями, активизирует выведение лишнего холестерина и служит отличной профилактикой атеросклероза.
Продукт 3: кисломолочные изделия. Налегайте на ряженку и кефир, они также входят в список лучших зимой D-содержащих продуктов. Микрофлора ряженки и кефира, попадая в организм человека, продуцирует молочную кислоту, которая препятствует размножению патогенных микроорганизмов и обезвреживает их.
Продукт 4: шампиньоны. Они действительно лучшие. Ни один из известных продуктов не позволяет организму получать столько же витамина D, сколько его дают грибы. Три-четыре гриба шампиньона содержат достаточно, чтобы удовлетворить суточную потребность человека. Чтобы в грибах образовался витамин D, их необходимо выставить на солнце, после чего убрать в тень, чтобы произошла необходимая химическая реакция.
Продукт 5: куриные яйца. Витамин D содержится в яичном желтке. Также в состав яиц входит витамин А, который эффективно поддерживает зимой иммунную систему, а также полезный для мозга холин, и пигменты каротиноиды, которые помогают сохранять хорошее зрение.