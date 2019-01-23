Может ли дезодорант вызывать рак?

В программе «Жить здорово», которую ведет Елена Малышева был поднят вопрос о способности дезодорантов вызывать рак. В последнее время появилась информация о том, что содержащиеся в дезодорантах соли алюминия могут быть провокаторами как онкологических недугов, так и болезни Альцгеймера. Усиливает негативное отношение к дезодорантам тот факт, что женщинам, которые лечатся от рака груди, запрещают ими пользоваться, пишет Medikforum.ru.

Комментируя данное обстоятельство, врач-радиолог Александр Мельников отметил: не только во время лечения рака груди, но и при проведении обычной МРТ нельзя пользоваться антиперспирантами.

«Соли алюминия, которые содержатся в антиперспиранте, - это тот же металл. Поэтому использовать дезодорант при МРТ нельзя - могут быть искажения в полученных изображениях. Что касается лучевой терапии при раке молочной железы, подмышечная впадина попадает в зону воздействия облучения. Если там есть антиперспирант, алюминиевая пудра под лучами может вызвать ожоги и язвы. Но в остальное время дезодорантами можно пользоваться совершенно спокойно», - заявил Мельников.

Действительно, дезодоранты из разряда антиперспирантов содержат соли алюминия или цинка, блокирующие потовые железы и не дающие поту выйти на поверхность кожи. Именно эти компоненты дезодорантов обычно подозреваются в способности вызывать заболевания. Но, как сообщил эксперт, из-за поднятой шумихи было проведено большое исследование, и оно не обнаружило связи между использованием дезодорантов и болезнью Альцгеймера.