Ср, 23.01.2019
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  • Фото: 44-летнюю Яну Рудковскую жестко отчитали за дерзкое мини

Фото: 44-летнюю Яну Рудковскую жестко отчитали за дерзкое мини

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Yana Rudkovskaya

ФОТО: EKATERINA CHESNOKOVA / Sputnik

Музыкальный продюсер не боится носить откровенные наряды и с удовольствием демонстрирует стройную фигуру. Такие эксперименты не всегда приходятся по вкусу подписчикам Яны Рудковской. Однако сама звезда равнодушна к критике.

Недавно телеведущая побывала на модном шоу Chanel Villa. На фотографии с показа продюсер позирует в черном мини-платье от французского бренда. В руках Яна Рудковская держит черный клатч. Смелый образ она дополнила обувью на каблуках.

«Даже если на улице снег, на шоу Chanel Villa всегда светит солнце», – подписала снимок звезда в своем микроблоге.

Однако не все пользователи оценили ее наряд. Многие из них назвали его слишком дерзким для взрослой женщины.

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