Фото: 44-летнюю Яну Рудковскую жестко отчитали за дерзкое мини

Музыкальный продюсер не боится носить откровенные наряды и с удовольствием демонстрирует стройную фигуру. Такие эксперименты не всегда приходятся по вкусу подписчикам Яны Рудковской. Однако сама звезда равнодушна к критике.
Недавно телеведущая побывала на модном шоу Chanel Villa. На фотографии с показа продюсер позирует в черном мини-платье от французского бренда. В руках Яна Рудковская держит черный клатч. Смелый образ она дополнила обувью на каблуках.
«Даже если на улице снег, на шоу Chanel Villa всегда светит солнце», – подписала снимок звезда в своем микроблоге.
Однако не все пользователи оценили ее наряд. Многие из них назвали его слишком дерзким для взрослой женщины.