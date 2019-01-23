Фото: 44-летнюю Яну Рудковскую жестко отчитали за дерзкое мини

Недавно телеведущая побывала на модном шоу Chanel Villa. На фотографии с показа продюсер позирует в черном мини-платье от французского бренда. В руках Яна Рудковская держит черный клатч. Смелый образ она дополнила обувью на каблуках.

«Даже если на улице снег, на шоу Chanel Villa всегда светит солнце», – подписала снимок звезда в своем микроблоге.