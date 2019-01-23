Вскрылись шокирующие причины устроенного Виторганом кровавого мордобоя

«Многие упрекают пару в пиаре, но это точно не про Виторгана-младшего. Не верьте тому, что пишут в СМИ и социальных сетях. Максим – тихонький маменькин сынок, который вдруг решил топнуть на родителей ножкой и отправиться в самостоятельное семейное плавание. Но на деле, для осуществления своих хотелок у этого человека нет абсолютно никаких ресурсов – ни волевых, ни эмоциональных», – рассказал порталу Dni источник, близкий к Ксении Собчак, пожелавший остаться неназванным.

По словам собеседницы, для Эммануила Виторгана союз его сына и телеведущей – табуированная тема. От одного упоминания имени Ксении у отца семейства подскакивает давление. Мол, не для этой светской львицы «ягодку растили».

ФОТО: Valery Sharifulin / Valery Sharifulin/TASS

«Все начиналось так волшебно, но Максим Виторган относится к категории людей, которые влюбляются до безумия, а потом годами чахнут, сохнут и страдают. После "акта насилия" в отношении Богомолова, который, кстати, не стал опускаться до "физического диалога" с оскорбленным мужем, Виторган-младший еще долго и с удовольствием будет упиваться незаслуженной обидой», – добавил источник.