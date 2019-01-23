Ср, 23.01.2019
В Эстонии предлагают работу гадалкам и предсказателям на дому, официальный договор! СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Вскрылись шокирующие причины устроенного Виторганом кровавого мордобоя

Вскрылись шокирующие причины устроенного Виторганом кровавого мордобоя

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

5525602 10.06.2018 Actor Maksim Vitorgan and TV hostess, politician Ksenia Sobchak on the red carpet before the closing ceremony of the 29th Kinotavr Open Russian Film Festival. Ekaterina Chesnokova / Sputnik

ФОТО: EKATERINA CHESNOKOVA / Sputnik

Скандал с Ксенией Собчак и Максимом Виторганом набирает обороты. Осведомленный источник рассказал Dni, зачем супруг телеведущей опустился до применения физического насилия.

«Многие упрекают пару в пиаре, но это точно не про Виторгана-младшего. Не верьте тому, что пишут в СМИ и социальных сетях. Максим – тихонький маменькин сынок, который вдруг решил топнуть на родителей ножкой и отправиться в самостоятельное семейное плавание. Но на деле, для осуществления своих хотелок у этого человека нет абсолютно никаких ресурсов – ни волевых, ни эмоциональных», – рассказал порталу Dni источник, близкий к Ксении Собчак, пожелавший остаться неназванным.

По словам собеседницы, для Эммануила Виторгана союз его сына и телеведущей – табуированная тема. От одного упоминания имени Ксении у отца семейства подскакивает давление. Мол, не для этой светской львицы «ягодку растили».

ФОТО: Valery Sharifulin / Valery Sharifulin/TASS

«Все начиналось так волшебно, но Максим Виторган относится к категории людей, которые влюбляются до безумия, а потом годами чахнут, сохнут и страдают. После "акта насилия" в отношении Богомолова, который, кстати, не стал опускаться до "физического диалога" с оскорбленным мужем, Виторган-младший еще долго и с удовольствием будет упиваться незаслуженной обидой», – добавил источник.

Напомним, что накануне Максим Виторган напал на Константина Богомолова в столичном кафе. Говорят, популярный актер не выдержал слухов о тайном романе его жены, телеведущей Ксении Собчак, с режиссером. 

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ