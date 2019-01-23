Ср, 23.01.2019
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  • Фото: Селин Дион напугала внешним видом на Неделе моды в Париже

Фото: Селин Дион напугала внешним видом на Неделе моды в Париже

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В последнее время Селин Дион выходит в свет не так часто, поэтому в западной прессе обсуждают практически каждое из ее появлений. На днях певица посетила парижскую Неделю моды, напугав фанатов своим внешним видом.  

На днях в рамках Недели Высокой моды в Париже прошли показы Giorgio Armani и Alexandre Vauthier. В числе гостей шоу была Селин Дион. Правда, выглядела певица не лучшим образом. Конечно, артистка никогда не страдала из-за лишнего веса, но теперь ее фигура пугает даже самых преданных поклонников. Даже на фоне стройных моделей, дефилировавших по подиуму, Селин выглядела болезненно худой. Смотрите галерею!

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